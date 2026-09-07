Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En menos de 24 horas, la ciudad de Ibagué fue escenario de tres agresiones físicas a agentes de tránsito, hechos rechazados de manera enérgica por la Alcaldía local. Según información oficial, las agresiones sucedieron entre el viernes y la mañana del sábado en distintas zonas del municipio mientras los funcionarios adelantaban labores de regulación, control y vigilancia de la movilidad. Como resultado de estos episodios, la Policía Nacional logró la captura de dos presuntos responsables, quienes quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.

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El primer ataque tuvo lugar el viernes, cuando una agente fue confrontada físicamente mientras cumplía tareas de regulación vial. La afectada denunció el caso ante las autoridades y está a la espera de los procedimientos que establecen las normas legales. Más tarde, ese mismo viernes en la noche, un segundo agente fue víctima de agresión en las cercanías del Terminal de Transporte de Ibagué. En esta ocasión también, las unidades policiales actuaron rápidamente y capturaron al sospechoso. El sábado en la mañana se presentó el tercer incidente sobre la calle 103, donde otro agente que gestionaba el tránsito fue atacado. El agresor fue capturado y puesto a disposición judicial, completando así tres ataques en menos de un día contra el personal encargado de la movilidad urbana.

La Administración Municipal, a través de voceros oficiales, condenó cualquier manifestación violenta contra sus trabajadores. Camilo Martínez, secretario de Movilidad Municipal, recalcó la importancia de la labor que cumplen los agentes de tránsito y reiteró que "ellos están en las vías para hacer la respectiva regulación y para hacer cumplir las normas de tránsito". Por su parte, John Jairo Rojas, secretario de Gobierno, añadió que los responsables serán judicializados: "No vamos a permitir que funcionarios públicos sean agredidos por hacer cumplir su deber. Vamos a judicializarlos y no vamos a permitir que estas conductas se repliquen", señaló.

Desde la administración se enfatizó que ninguna infracción o procedimiento de control debe ser motivo para que los ciudadanos empleen la violencia. Se invitó a que cualquier desacuerdo con la labor de los agentes sea tramitado a través de los cauces institucionales y legales. El llamado final fue al respeto y la tolerancia entre todos los actores viales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las agresiones a agentes de tránsito reportadas en Ibagué recientemente?

Las autoridades reportaron tres casos de agresiones físicas a agentes de tránsito en Ibagué, ocurridas entre el viernes y la mañana del sábado en diferentes puntos de la ciudad. Los funcionarios fueron atacados mientras realizaban labores de regulación y control vial; dos de los presuntos agresores fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía.

¿Qué posición tiene la Alcaldía de Ibagué sobre la violencia contra los agentes de tránsito?

La Alcaldía de Ibagué, a través del secretario de Movilidad y del secretario de Gobierno, rechazó tajantemente cualquier forma de violencia contra los agentes de tránsito y reiteró que estos funcionarios cumplen una labor fundamental para el orden vial. Indicó que toda agresión será judicializada y recordó a la ciudadanía que los desacuerdos deben solucionarse por las vías legalmente establecidas, promoviendo siempre el respeto y la tolerancia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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