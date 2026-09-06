Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cortolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, informó el domingo 6 de septiembre sobre un caso de tala y quema controlada que ocurrió el pasado 25 de agosto en la vereda Guacamayas, ubicada en Dolores, en el suroriente del Tolima. Según la información oficial, estos hechos fueron reportados de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes. En el lugar, dos personas resultaron capturadas en flagrancia por la Policía mientras llevaban a cabo la tala de árboles y la quema de material vegetal. Los detenidos, identificados como Julio César Morales Herrera y Leónidas Merjado Hurtado, fueron presentados ante la Fiscalía, que les imputó los delitos de incendio y deforestación. Sin embargo, ambos no aceptaron los cargos y se les impuso medida de aseguramiento intramural, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.

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Después de conocer los hechos, Cortolima realizó una visita técnica al predio en cuestión y confirmó la afectación de la cobertura vegetal causada tanto por la tala como por la quema, además de la falta de los debidos permisos o autorizaciones de aprovechamiento forestal. Por este motivo, la entidad dio inicio a un proceso sancionatorio ambiental sustentado en la Resolución 938 del 31 de agosto de 2026, que busca determinar las responsabilidades y las posibles sanciones por este incidente ambiental.

La situación tomó especial relevancia por la presunta vinculación de una funcionaria de la propia corporación, Rubiela González Ortiz, quien sería propietaria del predio e, incluso, habría ordenado las actividades objeto de investigación. Cortolima aclaró que este vínculo será analizado por las autoridades competentes y que el proceso disciplinario deberá respetar estrictamente los principios de legalidad y el debido proceso. El caso fue remitido a la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción para que establezca si existen hechos que revisten relevancia disciplinaria y, en tal caso, adopte las decisiones pertinentes.

La corporación recalcó su rechazo absoluto a cualquier conducta que contravenga las normas ambientales, independientemente del cargo o relación de las personas con la entidad, y enfatizó que todos los procedimientos se llevarán adelante bajo el rigor y el respeto por el debido proceso.

¿Por qué fueron capturadas dos personas en Dolores, Tolima, vinculadas a tala y quema controlada?

Las dos personas fueron sorprendidas por la Policía realizando actividades de tala de árboles y quema controlada de material vegetal en un predio de la vereda Guacamayas, situación que carecía de la autorización ambiental necesaria. Por ello, la Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de incendio y deforestación.

¿Cuál es el proceso disciplinario que enfrenta la funcionaria de Cortolima involucrada?

La funcionaria de Cortolima, identificada como Rubiela González Ortiz, fue señalada como presunta propietaria del predio y presunta responsable de ordenar las actividades ilícitas. El caso se remitió a la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción, que deberá determinar si existe mérito para sanción disciplinaria, siguiendo el debido proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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