Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 69 años habría sido víctima de un robo ejecutado mediante engaños en un cajero electrónico en Ibagué, en junio de 2025. De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, el caso se presentó cuando la ciudadana intentaba retirar dinero con su tarjeta bancaria. En ese momento, presuntamente dos hombres lograron distraerla y manipular el cajero, intercambiando su tarjeta y apropiándose de sus recursos.

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Según lo expuesto por la Fiscalía, los implicados en el caso fueron identificados como Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos. La investigación revela que la mujer comenzó a recibir notificaciones de su banco pocas horas después del incidente, en las que se reportaban retiros por $2 millones y una transacción adicional por $11,7 millones, esta última correspondía a la compra de una pulsera de oro en un establecimiento comercial de la ciudad. En total, los retiros ilegales y la adquisición no autorizada sumaron más de $13 millones.

La investigación detalló cómo, presuntamente, Lombana Bustos habría interferido el funcionamiento del cajero electrónico, manipulándolo para impedir que la víctima lograra su retiro normalmente. Mientras tanto, Dueñas Guzmán habría ejecutado el cambio de tarjeta, lo que permitió posteriormente el acceso a los fondos y la realización de las compras sin el consentimiento de la mujer afectada.

Después del seguimiento de los hechos, las autoridades lograron ubicar y capturar a los sospechosos en Bogotá, con el apoyo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las órdenes de captura fueron expedidas tras la imputación de cargos por parte de una fiscal de la Seccional Tolima, quien les señaló los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Es importante destacar que ninguno de los dos sindicados aceptó los cargos durante la audiencia. La información aquí consignada está basada en los datos oficiales proporcionados por la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo fue el modus operandi del robo en el cajero de Ibagué?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los presuntos delincuentes utilizaron artimañas para manipular el cajero y distraer a la mujer de 69 años. Uno de ellos habría obstaculizado el funcionamiento del cajero mientras el otro cambiaba la tarjeta y posteriormente accedía a los recursos para realizar retiros y compras no autorizadas.

¿Qué delitos se les imputaron a los capturados por el robo en Ibagué?

La fiscal encargada de la Seccional Tolima imputó a Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales, según lo informado por la Fiscalía General de la Nación. Ambos procesados no aceptaron los cargos durante la audiencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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