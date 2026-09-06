Gustavo Petro defendió su política frente a las organizaciones armadas y cuestionó al gobierno de Abelardo De la Espriella por, según él, desconocer los procesos de paz adelantados durante su administración.

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En relación con la muerte de alias ‘Bendito Menor’, afirmó que se trataba de un integrante de bajo nivel de los ‘Conquistadores de la Sierra’, grupo que, según Petro, había mostrado disposición para desmovilizarse y entregar su infraestructura de narcotráfico.

El expresidente sostuvo que durante su gobierno se buscó desmontar las economías ilegales mediante la incorporación del campesinado y los jóvenes de las zonas controladas por las mafias a actividades legales, educación y desarrollo.

Señaló como ejemplo las inversiones realizadas en Santa Marta y aseguró que la reducción de la pobreza en esa ciudad fue resultado de estas políticas.

Petro también cuestionó la estrategia internacional de lucha contra las drogas, al considerar que ha provocado décadas de violencia, desplazamiento y fortalecimiento de organizaciones criminales multinacionales.

Según su argumento, Colombia debe buscar alternativas diferentes a la confrontación armada.

Finalmente, aseguró que su gobierno había construido una ruta para desmantelar las mafias mediante negociaciones y procesos de sometimiento, y rechazó las acusaciones de haber buscado acuerdos con grupos criminales.

También responsabilizó al actual gobierno de destruir procesos de paz que, en su opinión, tenían posibilidades reales de avanzar.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.