Por: EL PILON SA

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El expresidente Gustavo Petro volvió a ocupar la atención pública tras cuestionar el operativo de comandos especiales de la Policía Nacional realizado en Riohacha, La Guajira, que concluyó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’. En declaraciones divulgadas en redes sociales, el exmandatario planteó dudas sobre las prioridades de la Fuerza Pública en este procedimiento, preguntándose: "¿por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?". Petro también interrogó sobre la intención del operativo, insinuando que no se priorizó la captura de los integrantes del grupo armado, sino su eliminación, y se cuestionó si en la Constitución colombiana existe la pena de muerte.

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Los comentarios del expresidente (quien estuvo al frente del Gobierno entre 2022 y 2026) encendieron el debate en plataformas digitales, donde varios usuarios calificaron sus palabras de contradictorias. Algunas voces le reprocharon que, durante su mandato, figuras como ‘Bendito Menor’ gozaron de reconocimiento y participación en diálogos con el Estado, mientras mantenían su accionar criminal en la región de La Guajira. Además, recordaron que se levantaron órdenes de captura sobre algunos de los cabecillas, incluida la de Pérez Toncel, como parte de lo pactado para avanzar temporalmente en los diálogos con las ACSN.

Según reportes citados, la situación cambió tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia el 7 de agosto de 2026. Pocos días después, su administración canceló el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN, revocando el reconocimiento de nueve representantes, entre ellos ‘Bendito Menor’. Esta medida se fundamentó en la falta de avances concretos y ausencia de voluntad verificable de desmantelar estructuras criminales y someterse a la justicia. De La Espriella había advertido desde antes de asumir el poder que alias ‘Bendito Menor’ sería un objetivo prioritario de seguridad.

El operativo que terminó con la muerte de Pérez Toncel y otros tres miembros de ‘Los Pachencas’, incluida su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona (‘la Bebecita’), se ejecutó la noche del 3 de septiembre en el barrio Los Olivos de Riohacha. De acuerdo con la información, comandos Lobos y unidades de Fuerzas Especiales de la Policía participaron en el procedimiento, que desencadenó un enfrentamiento fatal para los cabecillas de la organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tuvo el operativo contra alias ‘Bendito Menor’ para la seguridad en La Guajira?

De acuerdo con los reportes mencionados, la operación significó uno de los principales golpes del gobierno de Abelardo De La Espriella contra la criminalidad en el corto tiempo que llevaba en el poder. La muerte de este cabecilla señaló un cambio en la estrategia estatal contra las ACSN, centrando la acción policial en neutralizar objetivos considerados de alto valor, y marcando distancia de los intentos previos de diálogo impulsados durante el gobierno anterior.

¿Por qué Gustavo Petro cuestionó el operativo en el que murió alias ‘Bendito Menor’?

Según las declaraciones públicas, el exmandatario planteó dudas sobre la legalidad y proporcionalidad de la acción policial. Petro interrogó por qué, si la casa estaba completamente rodeada, no se priorizó la captura de los criminales en vez de su fallecimiento, y reflexionó sobre la constitucionalidad de este desenlace, recordando que no existe pena de muerte en Colombia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.