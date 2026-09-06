Por: EL PILON SA

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El operativo de comandos especiales de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, que resultó en la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’, generó una ola de reacciones luego de las declaraciones del expresidente Gustavo Petro (2022-2026). Petro cuestionó abiertamente la actuación de la Fuerza Pública, poniendo en duda que la prioridad hubiera sido la captura de los individuos, en lugar de su eliminación, y planteó interrogantes sobre la legitimidad constitucional de este tipo de acciones. "¿Por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?", expresó el exmandatario a través de su cuenta en X, al tiempo que preguntó si "la operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar los bandidos sino matarlos". Además, pidió analizar si la Constitución colombiana contempla la pena de muerte.

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Estas afirmaciones no tardaron en suscitar críticas en redes sociales, donde internautas le señalaron contradicciones, recordándole que durante su gobierno tuvo la oportunidad de capturar a ‘Bendito Menor’ pero, en cambio, lo nombró gestor de paz y facilitó que continuara delinquiendo. Según los comentarios que recibió, la prioridad debía estar enfocada en proteger la vida de los ciudadanos que cumplen la ley, sugiriendo que las acciones de Petro pudieron haber favorecido la continuidad del accionar criminal en la región.

Durante 2025, en el periodo de Petro, ‘Bendito Menor’ fue reconocido oficialmente como representante de las ACSN en un proceso de diálogo con el Estado, que implicaba la posibilidad de levantar de manera temporal las órdenes de captura sobre los delegados mientras se daba el diálogo. Sin embargo, ello no impidió que continuara su actuar delictivo en la Alta Guajira. La situación cambió con la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia el 7 de agosto de 2026, quien, apenas 23 días después, dio por terminado el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN y revocó el reconocimiento de nueve integrantes, incluyendo a ‘Bendito Menor’, argumentando la falta de voluntad real de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura criminal.

De La Espriella, incluso antes de asumir la presidencia, había identificado a ‘Bendito Menor’ como uno de los principales objetivos de su política de mano dura contra las estructuras criminales. La muerte del cabecilla, junto con su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona (‘la Bebecita’), y otros dos miembros de la organización, ocurrió en la noche del 3 de septiembre durante un enfrentamiento con comandos ‘Lobos’ y Fuerzas Especiales de la Policía en el barrio Los Olivos de Riohacha. Este acontecimiento se convirtió en uno de los primeros impactos de alto perfil en el mandato del nuevo presidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué motivos llevó a Gustavo Petro a cuestionar el operativo contra alias ‘Bendito Menor’?

Gustavo Petro manifestó dudas sobre la legalidad y prioridad del operativo realizado por la Policía Nacional en el que cuatro personas, incluidos cabecillas de las ACSN, murieron mientras se encontraban rodeadas en una casa. Basado en sus propios cuestionamientos públicos, el exmandatario puso en discusión si la operación respetó los postulados constitucionales y si la captura debía primar sobre la muerte de los involucrados.

¿Por qué cambió la política del gobierno colombiano frente a las ACSN tras el fin del diálogo?

El cambio de política se dio con el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella, quien revocó el reconocimiento de los representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y finalizó el diálogo, argumentando que no había avances efectivos en el sometimiento y desmantelamiento del grupo. Así, se optó por una estrategia más directa y punitiva contra las estructuras criminales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.