Por: EL PILON SA

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El expresidente Gustavo Petro criticó abiertamente el operativo en Riohacha, La Guajira, realizado por comandos especiales de la Policía Nacional que culminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, un importante cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo también conocido como ‘Los Pachencas’. En sus declaraciones públicas, Petro expresó su preocupación por la prioridad de la Fuerza Pública durante la intervención, cuestionando si realmente se pretendía capturar a los integrantes de la estructura criminal o si el objetivo era, en realidad, matarlos. “¿Por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?”, preguntó Petro. Asimismo, el exmandatario indagó si la Constitución colombiana contempla la pena de muerte, lo que revela su inquietud sobre la legalidad y los límites operativos de la Fuerza Pública.

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Las opiniones del exjefe de Estado, cuyo periodo abarcó de 2022 a 2026, ocasionaron una fuerte reacción en redes sociales. Muchos usuarios consideraron contradictorio que Petro cuestionara la acción de la Policía en contra de un criminal considerado de alto peligro en La Guajira. Entre los comentarios se destacaron críticas sobre su gestión previa: algunos le recordaron que permitió que alias ‘Bendito Menor’ fungiera como representante de las ACSN durante su gobierno, en el marco de conversaciones con el Estado. Este rol como gestor dentro del Espacio de Conversación Sociojurídico, implementado con el aval del gobierno Petro, contemplaba el levantamiento temporal de órdenes de captura para algunos integrantes designados de la organización mientras avanzaban los diálogos. No obstante, este proceso no detuvo las actividades delictivas de ‘Bendito Menor’ y otros representantes, como señalaron las reacciones en línea.

El contexto cambió con la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia el 7 de agosto de 2026. Su administración decidió revocar el reconocimiento de nueve miembros designados de las ACSN, incluido Pérez Toncel, argumentando la falta de avances y de una voluntad real de someterse a la justicia. De acuerdo con el nuevo Gobierno, la continuidad del Espacio de Conversación Sociojurídico no estaba justificada. Semanas después, ocurrió el operativo conjunto de comandos Lobos y fuerzas especiales de la Policía en el barrio Los Olivos, en Riohacha, que terminó con la muerte de ‘Bendito Menor’, su pareja, alias ‘la Bebesita’, y dos miembros más de la estructura criminal, en un enfrentamiento armado durante la noche del 3 de septiembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue polémico el operativo que terminó con la muerte de alias ‘Bendito Menor’?

La polémica surgió a raíz de las declaraciones de Gustavo Petro, quien cuestionó si la Fuerza Pública priorizó la captura o la muerte de los delincuentes, señalando posibles excesos y sugiriendo una violación al marco constitucional. Además, la reacción en redes sociales se centró en su rol anterior al nombrar a ‘Bendito Menor’ como gestor de paz, lo cual generó debates sobre el enfoque ante las estructuras criminales.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachencas’?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’, son una estructura criminal señalada por actividades delictivas en la región de La Guajira, incluyendo el tráfico ilegal y la violencia armada. Su relevancia en la agenda de seguridad nacional llevó a que sus principales líderes fueran considerados objetivos prioritarios por la Fuerza Pública, como en el caso de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.