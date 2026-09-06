Sandra Ortiz hizo fuertes declaraciones sobre el nivel de conocimiento que, según ella, tenía Gustavo Petro sobre las decisiones que se tomaban en su entorno de Gobierno. La exconsejera presidencial para las Regiones aseguró en entrevista con Cambio que durante su paso por la Casa de Nariño no actuaba de manera independiente y que los asuntos importantes debían ser consultados con instancias superiores.

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“Allá no se movía nada sin que el presidente lo supiera. Allá nadie hacía nada”, afirmó Ortiz al referirse a la forma en que, según su versión, funcionaba la toma de decisiones. Sus declaraciones vuelven a poner el foco sobre el papel de altos funcionarios del Gobierno en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos judiciales más importantes que surgieron durante la administración Petro.

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Ortiz explicó que, como consejera presidencial, consultaba sus decisiones y compromisos con Carlos Ramón González, quien, según su relato, también debía acudir al entonces presidente Gustavo Petro antes de dar una respuesta. “Yo no tomaba una decisión en la consejería, yo todo lo consultaba”, sostuvo la exfuncionaria.

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Según Ortiz, cuando tenía dudas sobre determinados compromisos o asuntos de su cargo, preguntaba directamente a Carlos Ramón González. En algunas oportunidades, aseguró, él le respondía que debía esperar porque primero tenía que consultar el tema con el presidente. “Yo le pregunto al presidente”, era la respuesta que, de acuerdo con su declaración, recibía de González.

La exconsejera insistió en que esa dinámica significaba que las decisiones no se tomaban de manera autónoma dentro de su oficina. “Todo lo que nosotros hacíamos”, dijo Ortiz antes de reiterar que, desde su perspectiva, las actuaciones y compromisos que manejaba eran consultados dentro de la cadena de mando del Gobierno.

La exfuncionaria también defendió su actuación y aseguró que no cometió delitos durante su paso por el Gobierno. “No hemos hecho nada ilegal”, manifestó, al sostener que se limitó a cumplir las funciones de su cargo.

Polémicas y logros de Petro

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