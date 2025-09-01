La Fiscalía dio a conocer que Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, fue acusada formalmente como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

De acuerdo con la entidad, Ortiz habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez.

(Vea también: Colombianos, a pagar más impuestos: vendría golpazo por tener viviendas, carros y más)

Agregó además la Fiscalía que un día posterior a esto, la exfuncionaria recibió otros 1.500 millones de pesos que también fueron llevados a Name.

Lee También

“Las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD, que iban a ser destinados para el pago de coimas por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”, dice el comunicado de la entidad.

(Vea también: Petro no asistió a evento público por quebrantos de salud; le mandaron varios exámenes)

La vinculación de Ortiz a este caso se habría dado a partir de declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes a cambio de beneficios judiciales y rebajas de penas, han adelantado detalles de los movimientos y personas involucradas en este escándalo de corrupción.

Lee También

Puntualmente, en el caso de Sandra Ortiz, El Tiempo revela que la orden de mover las dádivas habría llegado desde Carlos Ramón González, quien para el momento de los hechos (octubre 2023) era jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien ahora permanece prófugo de la justicia.

Por estos delitos, Sandra Ortiz fue llamada a audiencia preparatoria de juicio, que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.