Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones detenida por el escándalo de corrupción de la UNGRD, afirmó en diálogo con Noticias Caracol y Blu Radio que al testigo principal del caso lo asesinaron.

(Le puede interesar: Olmedo López prendió ventilador (otra vez) y enlodó nuevos políticos en caso de la UNGRD)

En su relato, la exfuncionaria dijo que la quieren matar “personas interesadas en que no hable la verdad, que no cuente la historia y porque al principal testigo lo asesinaron. Él me acompañó en todo”.

Vea aquí la entrevista completa con Sandra Ortiz.

Al ser pregunta sobre la identidad de ese hombre, manifestó que “es una persona que asesinaron”. A la contrapregunta de si se trataba del esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Aguilar’ o ‘Pedro Pechuga’, al que un francotirador mató en la noche del miércoles 7 de agosto de 2024 en Usaquén, en el norte de Bogotá, Sandra Ortiz respondió: “No puedo hablar”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.