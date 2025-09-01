Durante la socialización del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contó que este evento esperaba contar con la presencia del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no pudo hacer presencia por quebrantos de salud.

“Yo quería que estuviera acá. El presidente de la República, desafortunadamente, este fin de semana ha estado con quebrantos de salud. Aquí su médico, que es su consejero, le recomendó algunos exámenes”, reveló Jaramillo.

Agregó además que el mandatario no se encontraría bien de salud a causa de episodios de estrés o problemas a los que ha tenido que hacerle frente, ligados a su cargo.

“¿Qué sucede cuando está uno en este tipo de actividades? A ustedes también les sucede cuando no les llega la plata, cuando tienen problemas. El estrés, los problemas de todo tipo que se presentan, hacen que desafortunadamente hoy no nos pudiera acompañar. Seguramente habrá otro evento en donde podamos tenerlo, o si no, en todos los demás sitios en donde está”, agregó el ministro en su intervención.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló que el presidente Gustavo Petro tiene “quebrantos de salud”. El mandatario canceló la agenda que tenía en la mañana de este 1.º de septiembre. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tXgnqVLWJy — Revista Semana (@RevistaSemana) September 1, 2025

Cabe mencionar que en días pasados, justamente cuando el mandatario hacía un balance de cómo iba su Gobierno en materia de salud, expresó que tenía varios episodios de tos y que ya le recomendaron tomarse unas vacaciones.

Ministro de Salud anuncia subsidios a red hospitalaria, como parte de la reforma a la salud

Al finalizar el evento, Jaramillo anunció la implementación del subsidio a la oferta, una de las medidas clave contempladas en la reforma al sistema de salud. Esta estrategia busca fortalecer la red hospitalaria mediante giros directos, permitiendo que los recursos lleguen de forma más oportuna y eficiente a las instituciones prestadoras de servicios de salud. La iniciativa representa un cambio en el modelo de financiación, con el objetivo de garantizar una mejor atención y sostenibilidad del sistema.

En esta primera etapa, el subsidio a la oferta se aplicará exclusivamente a las instituciones afiliadas a la Nueva EPS, lo que servirá como fase piloto para evaluar su impacto y operatividad. Según el ministro Jaramillo, esta medida permitirá agilizar el flujo de recursos y asegurar la prestación continua de los servicios de salud, especialmente en zonas donde la red hospitalaria enfrenta mayores dificultades financieras.

