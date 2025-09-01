La desaparición y posterior muerte de la niña dejó gran dolor en el país, pero también muchas dudas al respecto. El hecho de que el cuerpo de la niña apareciera en una zona cercana del colegio en el que desapareció deja más incertidumbre que respuestas.

Manuel, papá de la menor, habló en Caracol Radio y señaló que ese hecho puntual es el que más dudas deja en materia de la investigación oficial por la muerte de la pequeña.

“Cuando nos dicen que la niña estaba a 200 metros del colegio, para nosotros era algo inaceptable, porque realmente la búsqueda siempre estuvo en ese rango. Es impensable que durante 18 días más de 2.000 personas que estuvieron en la zona no hubieran visto el cuerpo allí. Es totalmente absurdo, ella no estaba ahí”, apuntó el hombre en diálogo con esa emisora.

De igual forma, el papá de Valeria señaló que retirará del colegio a sus otros 3 hijos, ya que empezará un proceso legal en contra de la institución educativa en la que estaba la niña y de la que desapareció a plena luz del día.

“Tomamos la decisión de retirarlos del colegio porque vienen procesos jurídicos y legales con investigaciones que se vendrán. Por eso, tomamos la decisión de retirarlos del colegio”, detalló en ese medio.

¿Dónde hallaron el cuerpo de Valeria Afanador?

El pasado 29 de agosto de 2025, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida el 12 de agosto en Cajicá, mientras se encontraba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

El cuerpo fue encontrado al lado del río Frío, cerca de la Hacienda Fagua y a menos de un kilómetro de la institución educativa. Lo llamativo es que en esa zona ya se habían realizado búsquedas exhaustivas por autoridades, rescatistas y voluntarios, lo que genera dudas sobre si el cuerpo estuvo allí desde el inicio o si fue dejado posteriormente.

El gobernador señaló que, por el estado de descomposición, el hallazgo debió haber sido evidente en días anteriores, reforzando la hipótesis de que Valeria fue trasladada al lugar poco antes de ser encontrada.

Un campesino fue quien dio aviso del hallazgo, y Medicina Legal adelanta la necropsia para establecer el tiempo exacto de la muerte y las causas. La Fiscalía confirmó que el cuerpo corresponde a la menor desaparecida y continúa con la investigación, en la que participan el Gaula, la Sijín y el CTI.

El abogado de la familia, Julián Quintana, calificó el caso como un homicidio y exigió justicia, asegurando que no permitirán que este crimen quede en la impunidad.

