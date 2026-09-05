Un audio revelado por El Tiempo expone las denuncias de Amelia Pérez, entonces presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sobre supuestas presiones ejercidas por Andrés Idárraga, quien era secretario de Transparencia de la Presidencia de Gustavo Petro.

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En la grabación, Pérez manifiesta su molestia por las llamadas e insistencias de Idárraga para intervenir en el manejo de bienes vinculados a Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias ‘Fortuna’, señalado como narcotraficante, agrega ese medio.

Según la exfuncionaria, Idárraga le habría solicitado cambiar al depositario de uno de esos inmuebles y posteriormente habría mencionado otros 24 bienes relacionados con el mismo personaje, apunta ese diario.

Pérez asegura que Idárraga justificó sus solicitudes argumentando razones de seguridad nacional y supuestos riesgos para el presidente.

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También cuestionó que se intentara designar como depositaria a una mujer que, según sus verificaciones, tenía antecedentes en procesos civiles.

La entonces directora de la SAE afirmó que se negó a realizar los cambios y advirtió que denunciaría las presiones si continuaban.

El caso cobró relevancia porque emisarios de alias ‘Fortuna’ y Juan José Valencia Zuluaga, conocidos como ‘los F’, también habrían buscado acercamientos con la UNP y la Dirección Nacional de Inteligencia para ofrecer información a cambio de beneficios.

Idárraga, por su parte, niega haber cometido irregularidades y rechaza las acusaciones, concluye ese periódico.

Polémicas y logros de Petro

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