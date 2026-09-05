Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro manifestó serias dudas y críticas frente al reciente operativo de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, que finalizó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), así como de otras tres personas presentes en el lugar. A través de sus redes sociales, Petro preguntó públicamente a la Policía Nacional las razones por las cuales las cuatro personas que estaban presentes en la vivienda fallecieron durante la intervención. De acuerdo con lo expresado por el exmandatario, “que me explique la Policía Nacional por qué, si hay cuatro personas en una casa y esta está rodeada completamente por la Policía Nacional, tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa”.

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La postura de Gustavo Petro se centró en cuestionar el propósito real del operativo. Sostuvo que, en su opinión, la prioridad no fue la captura de los integrantes del grupo armado, sino su eliminación. “La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar a los bandidos, sino matarlos. ¿Por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte?”, expresó el ex jefe de Estado. Petro también destacó su preocupación sobre la actuación policial frente a civiles, preguntando específicamente por la protección de las vidas de las mujeres que estaban dentro de la vivienda durante el procedimiento. “¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar la de las mujeres, en el lugar de los hechos?”, reclamó, reiterando así su interés en que la fuerza pública acoja la protección de la vida como principio fundamental en sus procedimientos.

Por su parte, la Policía Nacional detalló que Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, fue identificado en una zona urbana de Riohacha tras labores de inteligencia y trabajo investigativo. La operación estuvo a cargo de unidades especializadas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Dentro de la vivienda también fallecieron alias ‘El Tío’, señalado cabecilla logístico; alias ‘Casiloco’, encargado de las finanzas, y alias ‘La Bebecita’, identificada como compañera sentimental de ‘Bendito Menor’ e integrante de su círculo de confianza. Según la Policía Nacional, alias ‘Bendito Menor’ tenía cinco órdenes de captura vigentes —por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado—, así como una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

¿Por qué Gustavo Petro cuestiona el operativo policial en Riohacha?

Gustavo Petro cuestiona el operativo policial porque, según él, no se priorizó la captura de los presuntos delincuentes sino su muerte, lo cual considera contrario a los principios constitucionales sobre la protección de la vida y la ausencia de pena de muerte en Colombia. Además, expresó preocupación por la protección de la vida de las mujeres presentes, pidiendo explicaciones a la Policía Nacional sobre la letalidad del procedimiento.

¿Qué cargos tenía alias ‘Bendito Menor’ según la Policía Nacional?

Según la Policía Nacional, alias ‘Bendito Menor’ tenía cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, contaba con una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que permitía su búsqueda internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.