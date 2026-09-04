Por: El Espectador

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La aerolínea Avianca confirmó públicamente la cancelación de los tiquetes aéreos que había adquirido el expresidente Gustavo Petro para su desplazamiento a México, argumentando razones legales de carácter internacional. De acuerdo con lo señalado por Avianca, como empresa colombiana que realiza operaciones tanto en Colombia como en territorio estadounidense, y al mantener relaciones con el sistema financiero de los Estados Unidos, está obligada a cumplir con las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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La compañía explicó que estas regulaciones internacionales le impiden prestar servicios a personas cuyos bienes e intereses hayan sido bloqueados por figurar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), también administrada por la OFAC. Por consecuencia, Avianca canceló las reservas realizadas por Gustavo Petro y procedió a reembolsar el monto total abonado por los tiquetes. En el comunicado oficial, enfatizó que esta determinación responde “exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables”, en tanto que dichas reglas son obligatorias para Avianca por su naturaleza y operación global, además de su presencia transaccional en suelo estadounidense.

Tras la difusión del pronunciamiento de la aerolínea, el expresidente Petro reaccionó, enfatizando, según su perspectiva, que la ley de la OFAC representa una sanción administrativa que atañe solamente a ciudadanos estadounidenses. Citando sus propias palabras, afirmó: “Avianca no es una empresa de los EE.UU. y por tanto al negar el tiquete cometió una arbitrariedad bajo las leyes colombianas”. Además, señaló que consideraba la exclusión como un acto de corte político y declaró que, al igual que diversas entidades bancarias, la aerolínea debería afrontar consecuencias legales. Petro también instó a ciudadanos colombianos en el Reino Unido a llevar a cabo acciones jurídicas similares, dado que Avianca —según él— sería considerada, en dicho país, como una compañía británica.

El viaje que el expresidente planeaba realizar hacia México contaba con la aprobación del Congreso y tenía como fin participar en una conferencia de cambio climático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la OFAC bloquea a ciertas personas y cómo afecta esto a empresas como Avianca?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos administra sanciones económicas y comerciales contra personas y entidades consideradas riesgos para la seguridad o política internacional. Si alguien figura en la Lista SDN, empresas con nexos económicos con Estados Unidos, como Avianca, están obligadas a evitar transacciones con ellas para cumplir la legislación vigente.

¿Qué significa que una persona esté en la lista SDN de la OFAC?

Estar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) implica que los bienes y activos de esa persona pueden ser bloqueados por las autoridades estadounidenses, dificultando o impidiendo que empresas sujetas a regulaciones internacionales puedan establecer cualquier relación financiera o comercial con ella.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.