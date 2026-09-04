Jaime Gilinski se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto celebrado en Caracas que tuvo como protagonista un importante acuerdo para la explotación petrolera. El encuentro estuvo relacionado con la entrada de la compañía colombiana GeoPark a la faja petrolífera del Orinoco, una de las zonas con mayores reservas de crudo del mundo.

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Durante la ceremonia, GeoPark y el Gobierno venezolano firmaron un contrato que permitirá a la energética operar durante los próximos 25 años el bloque Bare, ubicado en esa estratégica región del país vecino. Gilinski participó en el evento como director del grupo, ya que es accionista mayoritario y aprovechó el acto para agradecer la confianza depositada en la compañía colombiana para concretar su llegada a Venezuela.

Jaime Gilinski y Delcy Rodríguez coincidieron en firma de acuerdo petrolero

La reunión entre el empresario colombiano y Delcy Rodríguez ocurrió en el marco de la suscripción del contrato para la operación del bloque Bare. El acuerdo contempla una alianza entre GeoPark y la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, para trabajar en ese campo durante un período de 25 años.

Gilinski destacó durante su intervención que el convenio representa una apuesta por la cooperación entre la inversión privada y las empresas estatales. Después de la firma, el empresario colombiano expresó su agradecimiento por la confianza que permitió el ingreso de la compañía a la faja petrolífera venezolana.

Delcy Rodríguez, por su parte, celebró la llegada de GeoPark y destacó que se trata de una empresa colombiana que se suma a los planes de recuperación de la industria petrolera venezolana. La mandataria encargada señaló que la inversión busca contribuir al incremento de la producción de crudo en el país.

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GeoPark operará el bloque Bare durante los próximos 25 años

El bloque Bare cuenta actualmente con cerca de 1.100 pozos petroleros, según la información divulgada durante el anuncio. Su producción bruta actual se encuentra alrededor de los 11.000 barriles diarios, aunque el proyecto tendría un potencial mucho mayor.

De acuerdo con los datos conocidos sobre el acuerdo, el campo podría alcanzar una producción cercana a los 95.000 barriles por día. La firma del contrato contó también con la presencia de representantes de PDVSA y del sector petrolero venezolano. Entre ellos estuvieron Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de la estatal; Paula Henao, ministra de Petróleo, y Héctor Obregón, presidente de PDVSA.

Grupo Gilinski fortalece su presencia en el negocio petrolero

La llegada a Venezuela representa un paso importante para GeoPark y, por extensión, para el grupo Gilinski. La operación convierte al grupo empresarial colombiano, propietario del 20 % de los títulos de la compañía, en accionista controlante de la energética.

GeoPark se presenta como una compañía latinoamericana dedicada a la exploración, operación y consolidación de negocios relacionados con petróleo y gas. Antes de este acuerdo, la empresa ya tenía presencia y activos en países como Colombia, Argentina y Brasil.

La entrada a Venezuela ocurre, además, en un momento de renovado interés internacional por la industria petrolera de ese país. En los últimos días también se conocieron nuevos acuerdos y anuncios de inversión de compañías extranjeras en territorio vecino.

Por eso, la reunión entre Jaime Gilinski y Delcy Rodríguez no obedeció a un encuentro político aislado. Ambos coincidieron en Caracas para formalizar un acuerdo empresarial que permitirá a la compañía nacional entrar durante 25 años a uno de los sectores petroleros más importantes de Venezuela.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.