Por: VALORA ANALITIK

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GeoPark anunció su entrada al mercado venezolano con el desarrollo del bloque Bare, un activo de crudo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales zonas de acumulación de hidrocarburos del mundo. La operación amplía la presencia regional de la compañía, que actualmente desarrolla actividades en Colombia y Argentina.

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De acuerdo con la empresa, el proyecto contempla la recuperación y modernización de un campo con una extensa trayectoria productiva, infraestructura instalada y cerca de 1.100 pozos existentes. El objetivo es aprovechar las reservas y la capacidad operativa disponible para incrementar progresivamente los niveles de extracción.

Según las estimaciones divulgadas por GeoPark, el bloque Bare cuenta con aproximadamente 15.700 millones de barriles de petróleo originalmente en sitio y acumula más de 700 millones de barriles producidos a lo largo de su historia. El campo llegó a registrar una producción superior a los 100.000 barriles diarios durante sus periodos de mayor actividad.

Actualmente, Bare produce cerca de 11.000 barriles de petróleo por día. Sin embargo, GeoPark estima que el activo podría alcanzar una producción bruta de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios en su máximo potencial. La compañía también proyecta más de una década de producción estabilizada, con niveles de entre 55.000 y 62.000 barriles diarios netos para GeoPark.

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Como parte de la estructura acordada, la transacción será financiada mediante la emisión de acciones de GeoPark. Este mecanismo busca preservar la liquidez y la posición financiera de la compañía durante el proceso de incorporación del activo venezolano.

El acuerdo también contempla que el Grupo Gilinski adquiera indirectamente el control de GeoPark. Las nuevas acciones serán emitidas con una prima y, adicionalmente, se establecerá una oferta pública que permitirá a los actuales accionistas contar con una alternativa de liquidez.

El plan de desarrollo de Bare contempla una producción acumulada cercana a 400 millones de barriles netos para GeoPark. Asimismo, la compañía busca elevar el factor de recobro del campo desde niveles estimados de entre 4% y 5% hasta un rango de entre 8% y 9%, mediante inversiones destinadas a la recuperación y modernización de la infraestructura existente.

La empresa proyecta que la incorporación de Bare, sumada al crecimiento esperado de sus operaciones en Vaca Muerta, Argentina, permita aumentar de manera significativa su producción regional.

Bajo este escenario, GeoPark calcula que podría alcanzar entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes de petróleo diarios en 2030, lo que representaría aproximadamente 2,7 veces su nivel actual de producción.

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