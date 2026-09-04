Por: France 24

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Dos explosiones consecutivas en un depósito de material pirotécnico del Ministerio de Defensa de Bolivia provocaron una emergencia de gran magnitud en Viacha, localidad ubicada a 35 kilómetros de La Paz. El impacto de las detonaciones desató un incendio de grandes proporciones en un cuartel militar y su onda expansiva afectó varias viviendas cercanas, lo que dejó más de 50 personas heridas y causó una amplia interrupción del servicio eléctrico en la zona, según la información reportada por France24.

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De acuerdo con un comunicado oficial de la cartera de Defensa, las explosiones provocaron considerables daños materiales tanto en la infraestructura como en los depósitos del recinto militar afectado. La rápida propagación del fuego no solo puso en peligro la integridad de quienes se encontraban en la base, sino que también alcanzó zonas residenciales aledañas, complicando las tareas de los equipos de emergencia.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), José Martín Carrasco, entregó un reporte preliminar en el que confirma que, hasta el momento, existen 52 personas heridas, de las cuales por lo menos ocho se encuentran en estado grave. El grupo de afectados es diverso, e incluye civiles, militares, premilitares y algunos policías que fueron evacuados con urgencia hacia hospitales en las ciudades de La Paz y El Alto para recibir atención médica especializada. Entre los lesionados se identificaron al menos seis menores de edad con “heridas lacerantes en las piernas y la espalda”; sin embargo, según Carrasco, ninguna reviste la máxima gravedad.

Por otro lado, el subcomandante general de la Policía Boliviana, Roger Roca, citado por el diario ‘La Razón’, informó que la tragedia dejó al menos dos víctimas fatales y hay siete personas reportadas como desaparecidas. La información sobre el paradero de estos desaparecidos sigue siendo objeto de investigación por las autoridades, mientras se mantienen los trabajos de búsqueda y rescate en el área afectada.

Este incidente evidencia la peligrosidad del almacenamiento de pirotecnia en zonas urbanas, así como la vulnerabilidad de la población cercana en caso de siniestros de gran escala. Las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando la atención a los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos heridos y fallecidos dejaron las explosiones en Viacha, Bolivia?

Según el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), José Martín Carrasco, la cifra preliminar de heridos asciende a 52 personas, incluidas algunas en estado grave y al menos seis menores de edad. El subcomandante general de la Policía Boliviana, Roger Roca, reportó al menos dos fallecidos y siete desaparecidos, según el medio 'La Razón'.

¿Qué provocó el incendio en el cuartel militar de Viacha y a quiénes afectó?

Las autoridades confirman que el incendio fue causado por dos explosiones en un depósito de material pirotécnico del Ministerio de Defensa en un recinto militar de Viacha. El accidente afectó tanto a personal militar y policial como a civiles y premilitares, además de impactar a menores de edad que sufrieron lesiones leves. Varias viviendas vecinas también se vieron perjudicadas por el siniestro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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