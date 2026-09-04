Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Álvaro Uribe Vélez compareció ante la Fiscalía General de la Nación el viernes 4 de septiembre, en el marco de una indagatoria relacionada con casos de alto perfil judicial: las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio de Jesús María Valle y la presunta creación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas. La presencia del expresidente en esta diligencia judicial resulta significativa, tomando en cuenta que su equipo de abogados intentó suspender la cita hasta último momento, sin éxito.



Durante la declaración, Uribe manifestó sentirse afectado por una nueva imputación que se suma a una amplia lista de señalamientos recibidos a lo largo de su vida pública. El exmandatario defendió su presencia en la audiencia al afirmar: “Acudo a esta indagatoria, con tristeza, lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia”.



Uribe aprovechó el espacio para rechazar categóricamente acusaciones pasadas y presentes. Mencionó que en diferentes etapas ha sido objeto de juicios como ser “neoliberal”, hostil con los trabajadores y estar vinculado a Pablo Escobar, además de ser calificado como “narco-paramilitar” y señalado por supuestas violaciones de derechos humanos. El expresidente criticó con énfasis el proceso por presunta manipulación de testigos y aseveró que defender su honra ha sido la razón fundamental de sus actuaciones. “Me han acusado de sobornar testigos por la resuelta defensa de mi reputación”, expresó en el documento entregado a la Fiscalía.



Uribe también desautorizó el término “Petro Uribismo” y dejó claro que su oposición al gobierno de Gustavo Petro ha estado motivada por el bienestar nacional, ejercida de manera leal y legítima.



En la parte final de su intervención, hizo referencia al impacto de estos procesos en su entorno más cercano. Mostró su malestar frente a la condena de su hermano, calificándolo como un “finquero básico, de valores morales”. Finalmente, reivindicó su recorrido al servicio público y remarcó: “Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”.



Según la información presentada, el expresidente sostiene su inocencia y reafirma su compromiso con el país, a pesar de las acusaciones que han marcado su vida política y familiar.

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¿De qué acusan a Álvaro Uribe Vélez en la indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación?

En la indagatoria que se llevó a cabo ante la Fiscalía General de la Nación, Álvaro Uribe Vélez respondió por su supuesta relación con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas. Estos graves señalamientos están ligados a hechos de violencia durante su trayectoria pública y han sido elementos recurrentes en procesos judiciales y políticos en su contra.

¿Cómo ha reaccionado Álvaro Uribe Vélez ante las acusaciones por masacres y manipulación de testigos?

Álvaro Uribe Vélez ha negado categóricamente todas las acusaciones en su contra, asegurando que se presentó ante la indagatoria por respeto a la justicia, a la Constitución y a su familia. Ha calificado de injustos los señalamientos que lo vinculan con delitos y rechaza haber manipulado testigos, argumentando que sus acciones solo han buscado defender su reputación a lo largo de su carrera política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.