Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) junto con la Casona de la Danza han anunciado la realización de la conferencia titulada "Responsabilidades tributarias y riesgo profesional de la danza en Bogotá". Este encuentro virtual está programado para el jueves 10 de septiembre de 2026, a las 5:00 de la tarde, y está dirigido a toda la comunidad artística vinculada al mundo de la danza en la capital. La actividad será gratuita con inscripción previa a través del formulario dispuesto por los organizadores, planteando así una oportunidad para que bailarines, coreógrafos y gestores culturales fortalezcan su gestión profesional y autogestión económica.

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Según la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, la conferencia girará en torno a las obligaciones y derechos tributarios de quienes desempeñan la danza como actividad profesional, sobre todo para quienes lo hacen en la modalidad de trabajadores independientes. El enfoque estará puesto en proveer herramientas concretas para abordar la sostenibilidad económica y la organización administrativa en este sector creativo, puntualizando cómo lograr mayor autonomía dentro de un contexto laboral con particularidades y retos propios.

Los temas que se desarrollarán en este encuentro incluyen conceptos fundamentales del área tributaria, como la retención en la fuente y la retención del impuesto de industria y comercio (ICA), aplicados directamente al sector cultural. Asimismo, se analizarán aspectos clave de la contratación artística bajo la modalidad de prestación de servicios, haciendo énfasis en normativas y responsabilidades específicas que los artistas deben tener en cuenta.

La autogestión económica también ocupará un lugar central en la conferencia, brindando estrategias para el manejo administrativo, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la autonomía profesional de bailarines, coreógrafos y gestores de danza. Esta actividad será dirigida por Sheyla Yurivilca Aguilar, quien posee una amplia trayectoria como doctora en Gestión de la Cultura, magíster en Gestión de Proyectos y especialista en Periodismo Digital, Cultural e Internacional, además de ser directora de proyectos de la Fundación Integrando Fronteras y creadora de MASSDANZA, observatorio sobre gestión cultural y prácticas laborales en la danza.

La participación en este espacio es gratuita y requiere inscripción previa, abriendo un espacio relevante para quienes forman parte de la escena de la danza en Bogotá.

¿Cuáles son las obligaciones tributarias básicas que deben conocer los bailarines independientes en Bogotá?

De acuerdo con el anuncio oficial, los bailarines, coreógrafos y trabajadores independientes del sector de la danza en Bogotá deben tener claro el manejo de conceptos fiscales como la retención en la fuente y la retención del impuesto de industria y comercio (ICA), obligaciones principales al prestar servicios de forma independiente en el ámbito cultural.

¿En qué consiste la autogestión económica para artistas y cómo se abordará en la conferencia de Idartes?

La autogestión económica implica que el propio artista asuma la administración de sus finanzas, contratos y sostenibilidad profesional. En la conferencia de Idartes y la Casona de la Danza se brindarán herramientas y estrategias diseñadas para que los agentes de la danza fortalezcan su autonomía, organización administrativa y capacidad para sostenerse en el medio artístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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