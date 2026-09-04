Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una nueva situación de violencia contra funcionarios públicos en Ibagué volvió a encender las alarmas sobre el respeto y la seguridad de quienes cumplen tareas de control vial. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Ibagué, una agente de tránsito fue agredida mientras desarrollaba labores de control en la parte externa de la Clínica Avidanti, en un episodio que dejó a la funcionaria lesionada.

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La Administración Municipal confirmó el rechazo a este acto y, aunque no brindó datos precisos sobre las circunstancias que rodearon la agresión ni sobre la identidad exacta de la persona responsable, indicó que la agente recibirá acompañamiento legal durante todo el proceso que se derive de este hecho. El hecho evidencia, una vez más, los riesgos que enfrentan los agentes de tránsito en su tarea diaria de mantener el orden y la seguridad en las calles, donde suelen convertirse en blanco de inconformidades o diferencias de la ciudadanía.

Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, fue enfático al afirmar que “ninguna diferencia o inconformidad justifica ejercer violencia contra un servidor público”. La Alcaldía aprovechó el hecho para visibilizar la importancia de defender la integridad de los funcionarios que ejercen autoridad en el espacio público e invitó a la ciudadanía a dirimir cualquier desacuerdo mediante el diálogo y no a través de la violencia. Además, subrayó que los agentes de tránsito cumplen tareas esenciales: controlan, orientan y protegen la movilidad tanto de peatones como de conductores.

Frente a la gravedad del caso, desde la Alcaldía se anunció que se adelantarán las acciones jurídicas pertinentes para instaurar una denuncia por el delito de violencia contra servidor público. Este tipo de delitos están definidos en la legislación colombiana y buscan proteger a todos aquellos que, por ejercer cargos oficiales, son vulnerables a agresiones en el desempeño de su labor.

Aunque la información oficial evita precisar más datos, de manera extraoficial se conoció que la presunta responsable sería una ciudadana identificada como Hilda María Parra. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no hicieron pública la confirmación de este dato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el delito de violencia contra servidor público en Colombia?

El delito de violencia contra servidor público se refiere a cualquier acto de agresión física o amenaza dirigido a quienes ejercen funciones oficiales, como agentes de tránsito, durante el cumplimiento de sus deberes. La ley colombiana contempla consecuencias legales para quienes incurran en este comportamiento, buscando garantizar la protección y el respeto hacia los trabajadores del Estado.

¿Qué medidas anunció la Alcaldía de Ibagué tras la agresión a la agente de tránsito?

La Alcaldía de Ibagué comunicó que acompañará legalmente a la agente lesionada y que tomará las acciones necesarias para presentar una denuncia formal por violencia contra servidor público. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos de manera dialogada y a respetar a quienes trabajan en la protección de la movilidad urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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