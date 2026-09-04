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Las personas que hayan sufrido una incapacidad permanente debido al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto pueden solicitar una indemnización económica ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conocida como ADRES. Según lo informado por la propia institución, el requisito principal es demostrar que la incapacidad está relacionada de manera directa con dicho evento catastrófico. Para ello, los afectados deben presentar una serie de documentos y cumplir con pasos que son fundamentales para que la solicitud sea tenida en cuenta y tramitada correctamente.

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De acuerdo con la ADRES, el primer paso consiste en diligenciar por completo el Formulario Único de Reclamación de Personas Naturales, identificado con la sigla FURPEN. Es necesario acompañar este formulario con el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, documento oficial que certifica la situación de incapacidad permanente del solicitante. Junto a este dictamen, se debe anexar la epicrisis o resumen clínico que detalle la atención médica recibida, indispensable para respaldar la relación entre la lesión y el terremoto.

En los escenarios provocados por desastres naturales, es obligatorio añadir un certificado del Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual establece la conexión entre el daño sufrido y la emergencia registrada. También se exige una declaración juramentada que indique que la persona afectada no está amparada por una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) ni percibe una pensión por esa incapacidad. En casos de menores de edad o personas bajo curaduría, se debe suministrar el documento de representación legal adecuado.

La ADRES enfatiza que el procedimiento es completamente gratuito y debe realizarlo la víctima de forma directa, sin intermediarios ni abogados. Advierte sobre la importancia de no entregar documentos originales ni dejarse orientar por tramitadores. El plazo para presentar la reclamación es de hasta 18 meses a partir de la fecha del dictamen de incapacidad, y puede hacerse a través de los canales oficiales que la entidad tiene habilitados, incluyendo líneas telefónicas y correos electrónicos específicos.

Para resolver cualquier inquietud adicional, la ciudadanía puede recurrir a los teléfonos y correos proporcionados por ADRES, según indica la información oficial divulgada por la entidad.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la indemnización ante ADRES por incapacidad permanente tras el terremoto?

Los requisitos incluyen: diligenciar el Formulario Único de Reclamación de Personas Naturales (FURPEN), dictamen en firme que certifique la pérdida de capacidad laboral, resumen clínico de atención médica, certificado del Consejo de Gestión del Riesgo, declaración juramentada de no estar cubierto por una ARL ni por pensión de invalidez y, si aplica, documento de representación legal.

¿Qué es la incapacidad permanente según la ADRES y cómo debe demostrarse para acceder a la indemnización?

La incapacidad permanente es la pérdida de capacidad laboral certificada de manera oficial y duradera como consecuencia directa de un evento, en este caso, el terremoto del 10 de agosto. Para acceder a la indemnización, esta condición debe estar respaldada con un dictamen en firme y la documentación médica que acredite la relación con el desastre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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