Por: Noticiero 90 minutos

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La Oficina de Instrumentos Públicos de Cali continúa cerrada tras casi un mes sin servicio, debido a los graves daños estructurales ocasionados por un reciente sismo. Aunque la Superintendencia de Notariado y Registro había anunciado que la sede reabriría el 3 de septiembre, la suspensión fue prorrogada en busca de reforzar las medidas preventivas luego del terremoto, según información oficial presentada y reportada por diversos medios.

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El cese de actividades en esta oficina tiene consecuencias directas para la ciudadanía, pues ha interrumpido trámites esenciales como las licencias urbanísticas, procesos de herencia y actualizaciones de los certificados de tradición de inmuebles. Antes del sismo, estas diligencias ya acumulaban retrasos considerables, lo que ha intensificado la preocupación de los usuarios. Según lo expresó Fernando Villa Soto, líder del sector inmobiliario, “desde el sismo han estado parados y, pues, han estado sacando informes y comunicados de que la otra semana, pero ya hay otro informe que supuestamente el lunes inicia”.

La suspensión afecta especialmente al sector inmobiliario de la ciudad. Uno de los puntos críticos es que la inscripción de escrituras, fundamental para el desembolso de créditos hipotecarios y de vivienda, se encuentra bloqueada. Esto impide completar compraventas, entregar inmuebles y cumplir con los pagos entre los distintos actores del negocio, lo que espesa el ambiente de malestar e incertidumbre en el gremio. Además, la situación prolonga un atraso que ya existía debido a cambios internos y estructurales en los procedimientos de la oficina, que habían represado diligencias por más de seis meses, complicando la operación del mercado.

Villa Soto enfatizó que “ahí está todo el mundo parado esperando a ver qué va a pasar, si van a atender allá mismo, si van a trasladarse a algún lugar, no hay información como real y veraz sobre eso”, reflejando así la incertidumbre general. Como paliativo parcial, la Superintendencia de Notariado y Registro ha sugerido utilizar la radicación electrónica (Rel), permitiendo a los usuarios iniciar trámites por esta vía. Sin embargo, aclaró que los plazos legales comenzarán a contar solo cuando se levante la orden de suspensión, manteniendo, por tanto, el represamiento de procesos.

El restablecimiento pleno de la Oficina de Registro supone no solo la reactivación de negocios inmobiliarios estancados, sino también un paso relevante para la recuperación de Cali tras el terremoto, al facilitar las reconstrucciones y cambios en materia de vivienda.

¿Por qué los trámites de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali están retrasados?

Los trámites están retrasados porque, además de los daños estructurales causados por el reciente sismo que llevó al cierre de la sede, existían demoras previas ocasionadas por cambios internos y estructurales en la operación de la oficina. Estas circunstancias han causado que diligencias como compraventas, herencias o licencias urbanísticas estén estancadas incluso desde antes del desastre natural, según la información divulgada por la Superintendencia de Notariado y Registro y citada por líderes del sector inmobiliario.

¿Qué significa la radicación electrónica y cómo afecta los procesos en la oficina de registro?

La radicación electrónica (Rel) es un sistema que permite a los usuarios iniciar trámites ante la Oficina de Registro a través de un medio digital. No obstante, según la Superintendencia de Notariado y Registro, aunque los documentos presentados por esta vía tienen validez y quedan registrados, los términos legales para cada solicitud no empiezan a contar hasta que se levante la suspensión del servicio presencial. Por ello, si bien la radicación electrónica ofrece una alternativa, los procesos seguirán represados hasta la reapertura formal de la oficina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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