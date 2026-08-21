Las designaciones de varias notarías hechas en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro entraron en revisión luego de que se ordenara suspender temporalmente la entrega de algunos de esos despachos.

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(Vea también: Una pareja, un exsenador y los nombramientos que Petro hizo faltando dos días para dejar su cargo)

Según informó El Tiempo, la que medida fue firmada por Germán Humberto Medellín Mora, director de Vigilancia y Control Notarial, frena la entrega de la Notaría 78 de Bogotá, asignada a Efvanni Paola Palmariny, quien había ocupado un cargo directivo en Colpensiones.

Ese, entre otros nombramientos, había provocado cuestionamientos por la rapidez con la que fueron expedidos. En total, el gobierno Petro designó a varios notarios mediante decretos firmados durante los últimos días de su mandato, en momentos previos al cambio de administración.

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¿Qué pasará con las notarías asignadas en los últimos días de Petro?

El nuevo superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez Llach, ya había anunciado que revisaría las designaciones de última hora de la administración Petro, entre las que aparecen varios nombres relacionados con sectores cercanos al petrismo, según el rotativo.

Dicha revisión busca determinar las condiciones en las que fueron efectuados los nombramientos y si se cumplieron los requisitos correspondientes en cada caso. Por ahora, la suspensión es temporal, por lo que no equivale a declarar inválidas las designaciones.

Uno de ellos es Inti Raúl Asprilla, exsenador de la Alianza Verde y cercano al petrismo, quien fue designado en la Notaría Segunda de Soacha, Cundinamarca. También aparece Íngrid Paola Ortiz, nombrada en la Notaría 74 de Bogotá y esposa de Camilo Andrés Pardo, quien tuvo un breve paso por la Secretaría de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante el actual Gobierno.

La lista de despachos involucrados también incluye la notaría recientemente creada en San Victorino, en Bogotá, además de otras ubicadas en Bucaramanga, Cartagena, Rionegro, Palmira y Nobsa.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.