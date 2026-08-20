Por: El Espectador

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) continuará bajo la dirección del coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, quien ha sido confirmado en su cargo por el presidente Abelardo de la Espriella. Este uniformado se desempeñaba como director desde el 13 de septiembre de 2022, fecha en la que fue nombrado por el entonces presidente Gustavo Petro. La decisión de ratificarlo al frente de esta entidad clave del sistema penitenciario del país quedó establecida en el Decreto 1264, firmado este jueves 20 de agosto. Este acto administrativo fue expedido a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y contó también con la rúbrica del nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino.

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A diferencia de la permanencia del coronel Gutiérrez Rojas en el Inpec, sí se oficializó un cambio relevante en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), otra de las entidades fundamentales en el control y administración de las cárceles colombianas. Mediante el Decreto 1270 del mismo 20 de agosto, el Dapre determinó finalizar el nombramiento de Fidel Ignacio Espitia Ordóñez como director de la Uspec y en su reemplazo designó a Isadora Fernández Posada. Esta sustitución tuvo vigencia inmediata desde la expedición del decreto mencionado.

Las decisiones se presentan en una coyuntura en la cual la administración de las cárceles, tanto en materia de seguridad como de servicios internos, se mantiene como uno de los retos principales del sistema judicial. El Inpec, cuyo director ha sido ratificado, es la entidad encargada de la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad, mientras que la Uspec tiene como función la gestión administrativa y operativa de los servicios penitenciarios y carcelarios. De acuerdo con lo expuesto en los decretos y la información compartida por El Espectador, estos movimientos reflejan la importancia de mantener el control en el sistema penitenciario a través de directivos experimentados y, al mismo tiempo, introducen nuevos liderazgos en áreas específicas como la Uspec.

Estos cambios fueron anunciados en medio de un proceso noticioso que, según El Espectador, todavía está en desarrollo y podría traer nuevas actualizaciones relevantes acerca del sector judicial y penitenciario en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, nuevo director ratificado del Inpec?

El coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas es el actual director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), nombrado originalmente el 13 de septiembre de 2022 y ratificado en su cargo por el presidente Abelardo de la Espriella mediante el Decreto 1264, como informa El Espectador.

¿Qué funciones tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y quién es su nueva directora?

La Uspec es una entidad responsable de la gestión administrativa y operativa de los servicios en las cárceles de Colombia. Según la información compartida, Isadora Fernández Posada fue designada como nueva directora, cargo que asumió tras la expedición del Decreto 1270, firmado el 20 de agosto.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.