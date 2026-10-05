Por: El Espectador

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En el año 2025, el departamento de Chocó se presenta como un extenso manto verde atravesado por numerosos ríos, un paisaje imponente que, sin embargo, oculta profundas problemáticas reveladas desde la mirada satelital. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno, las cicatrices dejadas por la explotación del oro de aluvión (Evoa) se han extendido a 118.410 hectáreas, lo que representa un aumento del 4,5 % respecto al año anterior. Este crecimiento muestra una tendencia preocupante en la transformación del territorio, especialmente porque el mayor porcentaje de estas operaciones es ilegal.

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Según el informe citado, el 75 % de la superficie afectada, es decir, unas 88.860 hectáreas, corresponde a explotaciones que no cuentan con autorización y cuyo avance fue del 10 % en el último año. Solamente el 21 % de la actividad cuenta con permisos técnicos o ambientales, mientras que un escaso 4 % transita hacia la legalidad. El documento resalta que la mayoría de estas áreas están bajo la influencia de hombres armados. En el 85,6 % de los municipios donde hay explotación de oro de aluvión, se reportó la presencia de al menos un grupo ilegal, como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El informe de la Unodc explica que estas estructuras criminales desempeñan roles determinantes en la minería ilegal: financian explotaciones, extorsionan, regulan la maquinaria y los insumos y utilizan el oro como mecanismo clave para fortalecer su financiación y control territorial. “De esta manera, el oro puede convertirse en una fuente de financiación y acumulación de valor para estructuras armadas y criminales, fortaleciendo su capacidad de control territorial y generando mayores desafíos para la seguridad, los derechos humanos, la trazabilidad del mineral y la gobernanza institucional”, advierte el informe citado. Un matiz adicional señala la coincidencia geográfica de estas actividades mineras con los cultivos de coca, lo que multiplica los desafíos para el control estatal en estos territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la explotación de oro de aluvión en Chocó es principalmente ilegal?

La explotación de oro de aluvión en Chocó es mayoritariamente ilegal, según el informe de la Unodc y el Gobierno, porque el 75 % de las áreas intervenidas no tiene permisos técnicos o ambientales. Solo una minoría cuenta con autorización o está en proceso de legalización, lo que facilita el desarrollo de estas actividades fuera del control estatal y fomenta la presencia de grupos armados ilegales en la región.

¿Cómo afecta la presencia de grupos armados la minería en Chocó?

La presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Eln impacta gravemente la minería en Chocó, ya que estas organizaciones no solo financian y controlan las explotaciones ilegales, sino que también incrementan los riesgos para la seguridad, los derechos humanos y la gobernanza institucional, de acuerdo con la Unodc.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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