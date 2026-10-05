Por: El Espectador

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En la madrugada del 5 de octubre se presentó un nuevo ataque que puso en alerta a las autoridades en Aguachica, Cesar. De acuerdo con declaraciones entregadas a medios por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, la estación de Policía de ese municipio fue blanco de un atentado con drones cargados de explosivos. El ataque se registró exactamente a la 1:10 de la mañana, momento en que se escucharon cuatro fuertes detonaciones en el área, generando pánico entre los habitantes y daños en la infraestructura policial. Se trata del segundo ataque de este tipo en apenas diez días, según confirmó el funcionario, quien recalcó la gravedad de la situación.

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Como consecuencia de este hecho violento, se reportó que un recluso resultó herido en una de sus piernas, sin que hubiera reportes de policías ni civiles fallecidos. A raíz de la situación, las autoridades determinaron el acuartelamiento de primer grado, una medida utilizada en situaciones de máximo riesgo para reforzar la seguridad y la presencia de la fuerza pública. Esquivel explicó que estos hechos están relacionados con la reacción a los avances del plan de seguridad implementado en la región.

Sobre la autoría del atentado, aunque las investigaciones continúan y no existe certeza de los responsables, el secretario de Gobierno señaló que en el área tiene presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln), específicamente el frente Camilo Torres, lo que revela la complejidad del contexto de seguridad en el sur del Cesar y sus alrededores.

La situación en Aguachica no es aislada. Tan solo un día antes, el 4 de octubre, otro ataque con drones y disparos de fusil sacudió la estación de Policía en El Peñol, Nariño. Además, el 3 de octubre, el Ministerio de Defensa reportó la muerte del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana en la vereda Aipecito, municipio de Neiva (Huila), víctima de un atentado similar perpetrado por las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

Ante la grave situación, se espera para el lunes la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Aguachica, en el contexto de la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, como estrategia para responder a estos episodios de violencia.

¿Qué ocurrió en el ataque con drones explosivos a la estación de Policía de Aguachica?

En la madrugada del 5 de octubre, la estación de Policía de Aguachica fue atacada con drones armados con explosivos, en un hecho confirmado por Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar. Se escucharon cuatro detonaciones y un recluso resultó herido en la pierna. Las autoridades civiles y militares intensificaron sus medidas de seguridad en respuesta al atentado, cuyo autor aún no se ha confirmado.

¿Quiénes están detrás de los ataques con drones en diferentes regiones de Colombia?

Si bien el secretario de Gobierno del Cesar señaló la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona de Aguachica, no hay certeza absoluta sobre la autoría. En otros ataques recientes se han identificado como responsables a disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, quienes fueron señalados del atentado mortal en Huila. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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