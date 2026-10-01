Por: EL PILON SA

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Un episodio de gran tensión vivieron 36 pasajeros la madrugada del jueves 1 de octubre cuando, en un tramo rural de Río de Oro, al sur del departamento de Cesar, fueron interceptados y despojados de sus pertenencias por un grupo de hombres armados. De acuerdo con los reportes proporcionados por los conductores involucrados, el incidente ocurrió exactamente a las 12:40 a. m., en el kilómetro 39 de la carretera Agua Clara-Ocaña, sector Sanín Villa.

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Según los testimonios recogidos, aproximadamente 15 individuos, equipados con armas de fuego tanto cortas como largas, irrumpieron repentinamente en la vía y colocaron obstáculos sobre el asfalto para forzar la detención de los vehículos pertenecientes a la empresa Copetran. El primer bus que fue retenido cubría la ruta entre Cúcuta y Montería, con 16 pasajeros a bordo. Pocos minutos después, los mismos atacantes repitieron el método para detener un segundo vehículo, igualmente de Copetran, el cual se dirigía de Cúcuta hacia Santa Marta transportando a 20 pasajeros.

Una vez que lograron detener ambos automotores, los hombres armados ingresaron amenazando a quienes se encontraban en el interior. Bajo intimidación, exigieron a los pasajeros la entrega de objetos personales y pertenencias de valor, incluyendo dinero en efectivo, teléfonos celulares, prendas de vestir y equipaje de mano. Luego de cometer el asalto, los victimarios se dieron a la fuga en una dirección que no ha sido precisada por las autoridades.

Tras el incidente, tanto la Policía como las Fuerzas Militares se ocuparon de iniciar las indagaciones correspondientes para identificar y ubicar a los responsables del robo. Entre las líneas de investigación, las autoridades indagan la posibilidad de que este asalto esté vinculado a la actuación de grupos armados presentes en la región sur del Cesar. Aunque entre las hipótesis está la posible participación de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aún no se ha confirmado de manera oficial la autoría del ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con los pasajeros asaltados en los buses de Copetran en Río de Oro, Cesar?

Los 36 pasajeros que viajaban en dos buses de la empresa Copetran sufrieron el robo de sus pertenencias la madrugada del 1 de octubre, cuando fueron interceptados y amenazados por un grupo de hombres armados en un sector rural de Río de Oro, Cesar. Tras el asalto, los responsables huyeron, mientras que las autoridades continúan con la investigación de los hechos.

¿Por qué se investiga la posible relación del asalto en el sur del Cesar con el ELN?

Las autoridades exploran si el ataque contra los buses de Copetran en el sur del Cesar tiene alguna conexión con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado que opera en la región. Si bien no se ha confirmado oficialmente su autoría, esta es una de las hipótesis principales que manejan la Policía y las Fuerzas Militares en sus investigaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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