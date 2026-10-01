Por: El Espectador

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La Policía Nacional de Colombia detuvo recientemente en el departamento de Antioquia a Arash Ebrahimi Far, identificado como alias "Ash". Este ciudadano australiano-iraní tenía sobre sí una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la cual fue emitida por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. Según información de El Espectador, las autoridades de Australia consideran a Ebrahimi Far un objetivo de alto valor dentro de las redes de crimen transnacional.

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La operación que llevó a la captura de "Ash" estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con la colaboración directa de la Policía Federal Australiana (AFP). Las fuerzas del orden lo ubicaron en el municipio de Copacabana, Antioquia, cuando se encontraba en un hospital público. De acuerdo con el reporte oficial, Ebrahimi Far intentaba salir del centro asistencial, presuntamente para evitar el cerco de las autoridades. El motivo de su hospitalización era que días atrás había recibido una herida causada por arma de fuego. Las circunstancias en torno a ese incidente aún permanecen bajo investigación, por lo que las autoridades no han entregado detalles adicionales.

Después de su captura, Ebrahimi Far fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Este organismo es el encargado ahora de adelantar los trámites judiciales y administrativos que definirán si el capturado será extraditado hacia Australia para responder ante la justicia de ese país por los cargos de los que se le acusa.

Sobre su perfil criminal, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que “Ash” sería uno de los principales líderes de una organización mafiosa dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero. De acuerdo con el oficial, esta estructura criminal tiene la capacidad de mover grandes volúmenes de drogas, manejar considerables cantidades de dinero en efectivo, así como mantener arsenales de armas de fuego. Para evitar ser detectados por la inteligencia internacional, los miembros de esa red coordinaban sus acciones a través de plataformas de comunicación cifrada. Las investigaciones han permitido establecer que Ebrahimi Far estuvo oculto en Colombia desde diciembre de 2018, desde donde habría continuado liderando las actividades ilícitas de su organización hacia otros países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado Arash Ebrahimi Far, alias "Ash", en Colombia?

Arash Ebrahimi Far fue capturado en Antioquia tras una operación conjunta de autoridades colombianas y australianas, debido a una circular roja de Interpol por tráfico de drogas y lavado de activos. Las autoridades lo consideran una pieza clave en el liderazgo de una red internacional de narcotráfico y blanqueo de dinero.

¿Cuál es el proceso que sigue tras la captura de una persona con circular roja de Interpol en Colombia?

Cuando una persona con circular roja de Interpol es capturada en Colombia, como en el caso de Ebrahimi Far, queda bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que debe adelantar los trámites judiciales y administrativos para determinar si procede su extradición al país solicitante, en este caso, Australia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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