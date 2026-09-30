La tranquilidad de los habitantes del municipio de Nóvita, en el departamento del Chocó, se vio abruptamente interrumpida por una nueva y violenta escalada terrorista. Pasadas las 10:30 de la mañana de este miércoles, un ataque armado tuvo como principal objetivo la estación de Policía de la localidad, situada en un punto estratégico y central del casco urbano.

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De acuerdo con los primeros reportes institucionales y los videos que rápidamente comenzaron a circular a través de redes sociales, la zozobra se apoderó de la comunidad tras las continuas detonaciones de artefactos explosivos que, según la información preliminar, habrían sido arrojados desde drones por integrantes del Eln.

El coronel Edwin Uriel Cárdenas León, comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, confirmó a EL TIEMPO la magnitud del atentado, precisando que fueron exactamente seis las granadas lanzadas contra el recinto policial.

Afortunadamente, la tragedia pudo ser contenida gracias a la presencia táctica en el sector: una tropa del Batallón Julio Londoño del Ejército Nacional se encontraba patrullando la zona al momento de la incursión. Los uniformados respondieron de inmediato con sus armas de dotación para proteger el perímetro y ahuyentar a los atacantes.

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Hasta el momento, los balances oficiales confirman que no se registran víctimas mortales ni personas heridas tras el hostigamiento. No obstante, las autoridades encendieron las alarmas en la región, pues este episodio se convierte en el segundo hostigamiento directo contra la Fuerza Pública en el departamento del Chocó en menos de 24 horas, evidenciando el recrudecimiento de la violencia y el uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados ilegales.

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