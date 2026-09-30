Por: Portal Bogotá

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Reconocer y expresar las emociones es una parte fundamental del autocuidado, especialmente en una ciudad como Bogotá, donde las dinámicas cotidianas pueden llevar a episodios de alegría, pero también de estrés, miedo o tristeza. Según el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, hablar sobre lo que se siente puede ser el primer paso hacia el apoyo y el bienestar emocional. Este enfoque parte de la premisa de que toda emoción, sea positiva o negativa, merece ser escuchada y atendida con respeto y acompañamiento.

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En ese sentido, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ofrece a la ciudadanía la Línea 106, un recurso de orientación y acompañamiento para quienes buscan un espacio donde expresar sus sentimientos y encontrar alternativas de atención adaptadas a su situación. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la Línea 106 está disponible de manera gratuita las 24 horas del día y los siete días de la semana, ofreciendo escucha, contención y guía profesional en temas de salud mental. Esto es especialmente relevante en épocas donde la ansiedad, el miedo o la preocupación pueden sentirse más intensos debido a múltiples factores del día a día.

Para quienes deseen comunicarse con la Línea 106, existen varias opciones: llamar al número 106 desde cualquier teléfono, escribir al correo electrónico linea106@saludcapital.gov.co o buscar el servicio en Facebook como @linea106. La Secretaría Distrital de Salud recalca que los servicios de atención están disponibles en todo momento y que no hay límites para acudir cuando se necesita acompañamiento emocional, ya sea para uno mismo o para ayudar a un ser querido.

El mensaje que reitera la Secretaría Distrital de Salud, tanto en su comunicación oficial como en publicaciones en la red social X, es claro: cada emoción tiene valor y compartir lo que ocurre en el interior puede marcar una diferencia significativa. Ya sea conversando con un amigo, un familiar o recurriendo a la orientación profesional de la Línea 106, buscar apoyo es un acto de fortaleza y cuidado propio. En situaciones de urgencia o crisis en salud mental, la recomendación es comunicarse con la Línea de Emergencias 123 para recibir atención inmediata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Línea 106 para salud mental en Bogotá?

La Línea 106 es un servicio gratuito que opera ininterrumpidamente para escuchar, orientar y acompañar a la ciudadanía en temas de salud mental. Permite a quienes atraviesan situaciones difíciles expresar sus emociones, recibir asesoría profesional y conocer alternativas de atención según sus necesidades. El contacto se puede hacer por teléfono, correo electrónico o redes sociales.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría Distrital de Salud para afrontar situaciones emocionales difíciles?

La Secretaría recomienda reconocer y expresar las emociones, hablar con personas de confianza o buscar ayuda profesional. Asegura que lo que cada persona siente es importante, y que pedir apoyo fortalece el bienestar emocional, sin que signifique estar solo. Ante una urgencia, aconseja llamar a la Línea de Emergencias 123 para acceso inmediato a atención especializada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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