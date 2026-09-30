Por: Noticiero 90 minutos

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La comunidad del barrio Valle del Lili, ubicado en el sur de Cali, ha puesto en evidencia los graves problemas de movilidad y los riesgos viales que enfrentan a diario los habitantes, tanto conductores como peatones. Según informó el noticiero 90 Minutos el pasado 28 de septiembre, los residentes han denunciado la falta de señalización en la intersección de la carrera 99 con calle 50, una situación que ha provocado accidentes de manera constante en esta zona de la ciudad.

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De acuerdo con Manuel Eduardo Ceballos, presidente de la Urbanización Valle de Lili, es común que los incidentes se presenten especialmente en horas de la mañana, cuando el flujo vehicular aumenta. Esta problemática ha conducido a que líderes comunitarios, como Ivani Popó, presidenta de la Junta de Acción Comunal Polígono Lili, insistan en que la principal dificultad para cruzar el sector es consecuencia del exceso de velocidad de varios conductores y la dificultad de tránsito en los periodos de mayor circulación. Además, han manifestado su preocupación por los accidentes que han involucrado incluso a peatones y motociclistas en sectores cercanos al barrio, ratificando que el problema es continuo y afecta varias vidas.

En respuesta, la Secretaría de Movilidad de Cali, bajo la dirección de Sergio Moncayo, inició una intervención en el sector para aumentar la seguridad. Como relató el propio funcionario, la entidad está desarrollando un planeamiento de tráfico específico para la zona crítica, con el objetivo de identificar y reducir los riesgos existentes. Entre las soluciones implementadas destaca la instalación de señalización vial tanto vertical como horizontal, buscando con esto hacer más visible la regulación del tránsito y, al mismo tiempo, facilitar la movilidad de todos los actores viales del sector.

Las principales medidas solicitadas por la ciudadanía comprenden la instalación de reductores de velocidad, señalización más clara y mayor presencia de agentes de tránsito. La perspectiva de los habitantes es que, en un sector con rápido crecimiento urbanístico como Valle de Lili, estas acciones son necesarias para controlar la velocidad y propiciar un entorno seguro tanto para quienes viven como para quienes transitan a diario por el sector. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este tipo de intervenciones se extienden a otros puntos de la ciudad, en una estrategia que busca fortalecer las condiciones de seguridad en las vías caleñas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales problemas de movilidad en Valle del Lili según los residentes?

De acuerdo con los testimonios de líderes comunitarios recogidos por 90 Minutos, la principal preocupación en Valle del Lili es la falta de señalización específica y visible en la carrera 99 con calle 50, sumada al exceso de velocidad de varios vehículos. Estas condiciones han generado repetidos accidentes, especialmente en horas pico, exponiendo tanto a peatones como a motociclistas a un riesgo constante.

¿Qué acciones implementó la Secretaría de Movilidad en Valle de Lili tras las denuncias de la comunidad?

Según lo informado por la Secretaría de Movilidad y reportado por 90 Minutos, la entidad realizó un planeamiento de tráfico e instaló señalización vial vertical y horizontal en la zona. Estas acciones buscan mejorar la visibilidad y regular el tránsito en uno de los sectores con mayor crecimiento urbanístico, con la meta de fortalecer la seguridad vial para habitantes y transeúntes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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