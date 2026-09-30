Así como hay alerta por el posible aumento de los servicios públicos, un producto quedó bajo lupa por parte de las autoridades debido a una alerta hecha a nivel nacional.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) denunció la comercialización ilegal y fraudulenta de la preparación denominada crema Amu.

La entidad sanitaria advirtió a la comunidad que dicho ungüento promueve falsamente propiedades terapéuticas para eliminar lunares, verrugas, mezquinos y papilomas en relieve.

Mediante la revisión de sus bases de datos institucionales, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos confirmó la ausencia total de autorización comercial para este preparado.

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El análisis al empaque reveló que la fórmula omite la lista de componentes activos, incluyendo únicamente instrucciones de aplicación sin respaldo técnico ni comprobación científica.

Debido a estas irregularidades, el Invima clasificó el ungüento como producto fraudulento según los parámetros fijados en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995.

La agencia gubernamental enfatizó que la distribución sin supervisión representa un peligro directo para los consumidores a corto, mediano y largo plazo.

El organismo regulador reiteró que esta mercancía carece de evaluaciones sobre seguridad, calidad, trazabilidad y autenticidad, engañando al público con falsas expectativas curativas.

Para prevenir complicaciones médicas, la autoridad aconseja evitar estrictamente la automedicación, priorizando diagnósticos profesionales individualizados según la condición particular de cada paciente.

Invima recordó la importancia de verificar siempre el número de registro sanitario antes de adquirir o consumir cualquier sustancia medicamentosa.

El público puede confirmar la autenticidad de los registros ingresando al enlace oficial del Invima y seleccionando el grupo correspondiente mediante el nombre comercial.

Ante esta situación alarmante, la entidad emitió una serie de instrucciones preventivas dirigidas a la ciudadanía, comercios, prestadores de salud e inspectores territoriales.

Se ordena a la comunidad abstenerse de comprar o aplicar la crema Amu, advirtiendo los riesgos asociados al consumo de mercancías sin amparo sanitario.

Asimismo, las autoridades sugieren no adquirir tratamientos fitoterapéuticos o suplementos promovidos de forma irregular en páginas web, redes sociales o plataformas de mensajería.

En caso de estar utilizando la pomada, la recomendación oficial exige suspender su uso de inmediato para prevenir reacciones adversas sobre los tejidos cutáneos.

Si la persona experimenta manifestaciones desfavorables, debe notificar el caso inmediatamente a través de la plataforma Vigiflow o enviando un correo a invimafv@invima.gov.co.

Igualmente, el Invima solicita reportar de manera oportuna los establecimientos o canales virtuales donde se comercialice o distribuya este cosmético no autorizado.

Por su parte, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deben ejecutar labores intensivas de inspección, vigilancia y control en sus jurisdicciones.

Los inspectores locales tienen la instrucción de decomisar los empaques hallados, gestionar su posterior destrucción e informar las novedades detectadas directamente al instituto.

Paralelamente, las autoridades territoriales deben difundir esta alerta preventiva entre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Las clínicas, hospitales y profesionales de la medicina que atiendan pacientes usuarios del producto deben advertirles sobre los riesgos latentes para su salud física.

Los médicos deben notificar al Invima los datos de suministro otorgados por los afectados, incluyendo direcciones físicas y tiendas virtuales de procedencia.

Los comerciantes, titulares y distribuidores deben abstenerse de vender la crema Amu, evitando sanciones administrativas, clausuras o la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Por último, la Red Nacional de Farmacovigilancia deberá estructurar búsquedas activas para identificar reacciones adversas vinculadas al preparado irregular y remitir los reportes correspondientes.

El Invima mantiene habilitados sus canales institucionales para atender peticiones, quejas, reclamos, consultas de registros sanitarios y notificaciones sobre eventos adversos en línea.

La ciudadanía puede ponerse en contacto directo con la entidad mediante el correo invimafv@invima.gov.co para resolver inquietudes o aportar información sobre irregularidades sanitarias.

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