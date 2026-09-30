Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una medida contundente frente a la política de justicia y paz: estableció un plazo máximo de 48 horas para poner fin a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez, Putumayo. Esta decisión, que marca un cambio en la estrategia nacional con respecto a la gestión de grupos armados, fue oficializada mediante la resolución 215 del 29 de septiembre, suscrita por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y comisionado para la Paz encargado, según precisa el mismo documento.

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La medida responde a la nueva directriz gubernamental de no continuar con diálogos ni negociaciones con grupos considerados narcoterroristas, política que pone fin a la mayoría de procesos y mesas heredados de la administración anterior. Así, el gobierno busca cerrar capítulos previos y reconfigurar el manejo institucional de la paz en el país, concentrando sus esfuerzos en estrategias distintas a la negociación directa.

De acuerdo con la resolución citada, se ordena la creación de una comisión humanitaria para coordinar la salida digna, segura y respetuosa de los derechos de más de 60 excombatientes pertenecientes a la disidencia Comandos de la Frontera, quienes todavía formaban parte del proceso que inició el expresidente Gustavo Petro. La comisión tiene como objetivo brindar acompañamiento y facilitar el traslado físico de los individuos, involucrando a entidades públicas y organismos humanitarios, los cuales participarán de acuerdo a sus competencias pero sin recibir instrucciones o interferencias en sus funciones, como señala la resolución.

La finalización de la ZUT representa el cumplimiento de un anuncio previo del gobierno, que ya había fijado para el 30 de septiembre la fecha límite para la permanencia de aproximadamente 100 personas desmovilizadas en ese territorio como resultado del proceso de paz anterior. Ahora, quienes deseen continuar su proceso de reincorporación podrán solicitarlo ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, tras su salida de la zona, siempre informando a las autoridades y la Consejería de Paz. Como aclara el texto oficial, el cierre de esta zona no supondrá la apertura de nuevas investigaciones penales para estos exintegrantes.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió cerrar la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo?

La decisión de cerrar la ZUT en el Valle del Guamuez responde al cambio de política gubernamental que rechaza diálogos y negociaciones con grupos narcoterroristas, priorizando otras estrategias de justicia y paz. El gobierno busca marcar distancia con procesos y mesas heredados de administraciones anteriores, apostando por un enfoque distinto al de la negociación directa con actores armados.

¿Qué funciones tendrá la comisión humanitaria encargada del cierre de la Zona de Ubicación Temporal?

La comisión humanitaria creada mediante la resolución 215 tendrá la misión de acompañar y facilitar el proceso de salida de los excombatientes de la ZUT, garantizando condiciones de dignidad, seguridad y respeto por sus derechos. Además, coordinará la participación de entidades públicas y organismos humanitarios, sin intervenir en sus funciones, durante el traslado y reintegración de estas personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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