Por: EL PILON SA

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Los jóvenes de Colombia que lideran proyectos comunitarios ahora tienen una nueva ventana de apoyo estatal a través del programa Del Territorio al Futuro, que acaba de abrir su convocatoria nacional. Esta iniciativa, según la información proporcionada por los organizadores, está dirigida específicamente a fortalecer proyectos existentes dentro de los campos de cultura, deporte y educación, y busca alcanzar a jóvenes de los 32 departamentos del país.

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El beneficio principal para los seleccionados consiste en recibir activos productivos en especie, tales como equipos, materiales o dotaciones especializadas, por un valor de hasta $15.000.000. Además, el programa garantiza un acompañamiento técnico, incluyendo la formulación de diagnósticos precisos sobre las necesidades del proyecto y la oportunidad de integrarse a una red nacional de líderes juveniles, lo que amplía las posibilidades de colaboración y visibilidad a nivel nacional.

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos esenciales. En primer lugar, tener entre 18 y 28 años de edad (es decir, haber nacido a partir del 1 de enero de 1998), residir en Colombia, y ejecutar su proyecto en cualquiera de los departamentos del país. Se exige que la iniciativa postulada ya esté en funcionamiento, ya que no se considerarán ideas o proyectos que apenas se encuentren en etapa inicial. Además, las iniciativas deben estar orientadas a las líneas de acción de cultura (como música, artes, audiovisual o patrimonio), deporte (por ejemplo, escuelas de formación o actividades físicas) o educación (tutorías o pedagogías comunitarias).

La postulación es completamente gratuita y debe hacerse exclusivamente a través de la plataforma oficial del programa, sin intermediarios. Dentro del proceso, los jóvenes tienen que diligenciar un formulario digital y suministrar documentos clave: copia de la cédula de ciudadanía o extranjería por ambas caras, un archivo en PDF donde se exponga el impacto y plan de inversión del proyecto, y certificados individuales de antecedentes de entidades oficiales como la Policía Nacional y la Contraloría. También se exigen mínimo tres fotografías que evidencien el desarrollo efectivo de la iniciativa y los formatos firmados que autorizan el uso de datos e imagen. Si el proyecto tiene relación con menores, cuenta con registro ante Cámara de Comercio, RUT (Registro Único Tributario) o se ajusta a criterios diferenciales (como discapacidad, etnicidad o condición de víctima), deben adjuntarse certificados adicionales. Toda la gestión de inscripciones y carga de archivos se realiza en el portal oficial del programa.

¿Cómo pueden los jóvenes postularse al programa Del Territorio al Futuro?

Los jóvenes interesados en postularse al programa Del Territorio al Futuro deben cumplir con los requisitos de edad, residencia, y contar con una propuesta en marcha en cultura, deporte o educación. El proceso de inscripción se hace únicamente a través de la plataforma oficial del programa, donde es necesario diligenciar un formulario digital y adjuntar toda la documentación requerida, como la cédula, certificaciones de antecedentes y evidencias del proyecto. No hay intermediarios ni costos asociados a la postulación.

¿Qué tipo de proyectos apoya el programa Del Territorio al Futuro y cuáles son los requisitos?

El programa Del Territorio al Futuro respalda iniciativas de jóvenes de 18 a 28 años que estén en funcionamiento en cualquiera de los 32 departamentos de Colombia. Los proyectos deben estar enfocados en cultura, deporte o educación, y es obligatorio presentar documentación que acredite su funcionamiento, así como detallar el impacto y la inversión prevista. Solo las propuestas consolidadas pueden postularse, ya que no se aceptan ideas o planes en fase inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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