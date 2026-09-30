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Cali tendrá seis meses más para avanzar en la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), luego de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sala Quinta de Decisión respaldaran la solicitud de la Administración Distrital, según informó la Alcaldía de Cali. Esta ampliación extiende el plazo del diferimiento de la nulidad del Acuerdo 0373 de 2014 hasta el 9 de julio de 2027. Inicialmente, el límite estaba fijado para el 9 de enero de ese año, por lo que el nuevo periodo da respiro al equipo de planeación para incorporar información fundamental que surgió tras el terremoto del 10 de agosto, el cual reveló vulnerabilidades en la ciudad que deben ser atendidas en la planeación futura.

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La sustentación técnica y jurídica de esta prórroga estuvo a cargo tanto del Departamento Administrativo de Planeación como del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. Ana Catalina Castro Lozano, directora de esta última dependencia, explicó que presentaron ante el Tribunal que el terremoto constituyó un "hecho extraordinario, imprevisible y sobreviniente" que afecta la ejecución de la orden judicial, argumento que la Sala aceptó manteniendo la nulidad decretada previamente, sin poner en duda la cosa juzgada.

Según la comunicación oficial de la Alcaldía, la Administración ha asegurado que el nuevo POT será el producto de un proceso participativo e incluyente donde se sumarán los análisis técnicos extraídos de la emergencia sísmica. Desde septiembre, se llevaron a cabo encuentros con expertos a nivel nacional, regional y local para examinar el comportamiento de suelos y la vulnerabilidad de las edificaciones existentes, lo que permitirá definir criterios de construcción más seguros para la ciudad.

El proyecto de actualización del POT fue presentado el 3 de agosto ante el Consejo Municipal de Planeación. Sin embargo, el sismo forzó a la Administración distrital a dirigir todos sus esfuerzos a la emergencia, afectando el cronograma inicialmente previsto para la participación ciudadana, que ahora se priorizará en esta etapa de ajustes.

La expectativa, comunicada por la propia Alcaldía y compartida por Daniella Plaza, presidenta del Concejo de Cali 2026, es que estos seis meses adicionales permitan construir conjuntamente con la ciudadanía y el Concejo un documento fortalecido que prevenga riesgos sísmicos y responda a las nuevas necesidades de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se amplió el plazo para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali?

La ampliación del plazo hasta julio de 2027 fue avalada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para permitir que la Administración de Cali integre en la actualización del POT la información y las lecciones aprendidas tras el terremoto del 10 de agosto, evento que evidenció nuevas condiciones de riesgo en el territorio.

¿Qué cambios traerá el nuevo POT de Cali tras el terremoto de agosto?

Según la Administración Distrital, el nuevo POT buscará incorporar criterios técnicos y medidas que mitiguen la vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos, además de fortalecer la participación ciudadana y responder a las necesidades actuales de crecimiento y seguridad en la ciudad, basándose en los análisis realizados después del movimiento telúrico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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