Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Una intensa persecución policial que recordó escenas de acción en Valledupar terminó en tragedia con la muerte de uno de los presuntos delincuentes y la captura de su compañero, luego de un robo que tuvo lugar en el sur de la ciudad. El hecho ocurrió en la supertienda D1, ubicada cerca del sector conocido como ‘El Terminalito’, sitio en el que, según los datos del caso, los sospechosos abordaron a un ciudadano y le hurtaron una pulsera de oro.

Sigue a PULZO en Discover

Al notar la rápida llegada de una patrulla de la Policía, ambos hombres desatendieron la señal de alto de los uniformados y optaron por escapar a toda velocidad en una motocicleta. Esta decisión desencadenó una persecución a través de varios puntos de la ciudad. De acuerdo con lo que se conoció, mientras eran perseguidos, uno de los sospechosos disparó un arma de fuego en dirección a los policías, generando así un intercambio de balas. El forcejeo armado continuó hasta llegar a la Urbanización Álamos 3, donde finalmente se produjo el desenlace del caso.

Durante la huida y en medio de la tensión, Edilson Arias Navarro, uno de los involucrados, fue alcanzado por un disparo en la espalda y cayó de la motocicleta junto con Kevin Javier Galvis Rojas, de 28 años, quien perdió el control del vehículo. Policías que llegaron rápidamente al lugar brindaron los primeros auxilios a Arias Navarro y lo trasladaron inicialmente al HEAD sede San Martín. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a la Clínica Santa Isabel, donde se confirmó su fallecimiento poco después, según el parte médico reportado.

Por su parte, en medio del revuelo de la comunidad que presenció el operativo, Galvis Rojas, conductor del vehículo, fue capturado por los agentes de la Policía después de recibir una ‘paloterapia’ —término que en este contexto hace referencia a golpes propinados por personas presentes en el lugar—. Más tarde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que llevará adelante las investigaciones para establecer su responsabilidad en los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una ‘paloterapia’ y por qué se menciona en este caso en Valledupar?

La ‘paloterapia’ se refiere, de forma coloquial, a la golpiza o castigo físico que miembros de la comunidad aplican a una persona acusada de cometer un delito, antes de ser entregada a las autoridades. En este caso, Kevin Javier Galvis Rojas fue golpeado por las personas presentes tras ser reducido, antes de su captura oficial por parte de la Policía.

¿Qué sucedió después de la persecución y tiroteo en la supertienda D1 de Valledupar?

Después de la persecución y el posterior intercambio de disparos, Edilson Arias Navarro, uno de los presuntos delincuentes, falleció a causa de un impacto de bala, mientras que el conductor, Kevin Javier Galvis Rojas, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que determinará los cargos en su contra por hurto y porte ilegal de armas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.