Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de El Paso, en el departamento de Cesar, decretó tres días de duelo oficial para honrar la memoria de Náfer Santiago Durán Díaz, reconocido como juglar y Rey Vallenato del año 1976, tras su reciente fallecimiento. Así quedó establecido mediante el Decreto 068 de 2026, expedido por el alcalde Jesús Alberto Ortiz Cervantes, según lo manifestado por la administración local.

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El duelo fue determinado para extenderse desde el martes 29 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre. Durante este periodo, el municipio adoptará distintas medidas con el propósito de rendir homenaje a la vida y obra del destacado músico, nacido en esta tierra. Entre las principales disposiciones, se encuentra la izada de la bandera municipal a media asta en todas las sedes y edificios públicos de El Paso durante las tres jornadas de duelo, según lo estipulado por el decreto oficial.

Asimismo, y en señal de respeto por la partida del artista, la Alcaldía suspendió todas las actividades festivas y eventos oficiales inicialmente programados entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Esta decisión busca propiciar un ambiente de recogimiento y reflexión en la población, así como enaltecer el legado de Náfer Durán, considerado uno de los grandes referentes de la cultura vallenata.

El mismo decreto convoca a los medios de comunicación locales a sumarse activamente al homenaje. El alcalde solicitó de manera especial que las emisoras dediquen su programación a difundir las composiciones y la memoria musical de Náfer Santiago Durán Díaz. En palabras textuales del documento: "Hacer un llamado respetuoso a los medios de comunicación locales para que se unan a este homenaje, dedicando su programación a la difusión de las canciones y legado de Náfer Santiago Durán Díaz".

El sector educativo y la ciudadanía en general también fueron invitados a vincularse a los actos conmemorativos, particularmente en lo relacionado con la promoción de la vida y obra del juglar. Dentro del repertorio que se recomienda divulgar destacan canciones emblemáticas como ‘Sin ti’ y ‘El estanquillo’, piezas que forman parte fundamental del patrimonio musical del municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la alcaldía de El Paso decretó duelo oficial por Náfer Santiago Durán Díaz?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de El Paso, la declaratoria de duelo oficial se debió al fallecimiento de Náfer Santiago Durán Díaz, destacado juglar y Rey Vallenato de 1976, a quien se le reconoce como un importante exponente de la música local y figura oriunda del municipio. La medida busca rendir homenaje y preservar el legado cultural del artista.

¿Qué medidas estableció el Decreto 068 de 2026 en homenaje a Náfer Durán?

El Decreto 068 de 2026, expedido por el alcalde Jesús Alberto Ortiz Cervantes, estableció varias disposiciones: la izada de la bandera del municipio a media asta en edificios públicos durante tres días, la suspensión de todos los eventos oficiales y fiestas programadas en el periodo de duelo, y un llamado a medios de comunicación, sector educativo y ciudadanía para fomentar actividades que promuevan la vida y obra de Náfer Santiago Durán Díaz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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