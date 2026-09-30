Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La presencia del Tolima en el nuevo Gobierno encabezado por Abelardo De La Espriella vuelve a cobrar relevancia tras los recientes movimientos y nombramientos que involucran a varios profesionales de esta región. Uno de los protagonistas más destacados es Iván Rodrigo Alvarado Gaitán, quien recibió la designación como embajador de Colombia en Bolivia. Alvarado cuenta con experiencia previa en el sector público y desempeñó un papel fundamental como coordinador de la campaña de De La Espriella en el Tolima, lo que da cuenta de su cercanía y confianza dentro del círculo del actual mandatario, según información suministrada en el reporte original.

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La integración de perfiles del Tolima no termina allí. Juan Felipe Moreno Baquero es otro nombre que aparece vinculado con cargos de relevancia nacional. De acuerdo con la publicación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Moreno Baquero figura como aspirante al cargo de asesor de la Dirección General. Sin embargo, la entidad aclara que estas publicaciones hacen parte de procesos previos y aún no corresponden a nombramientos oficiales, lo que deja abierta la expectativa sobre futuras confirmaciones.

En la misma línea, Ember Andrés Farah Cortés ha sido postulado —también por la UNP— como aspirante a ocupar un cargo de director administrativo y/o financiero o técnico u operativo, específicamente para funciones en la Dirección Logística y Financiera. La información revela que ambos registros se hicieron públicos el 4 de septiembre de 2026, lo que demuestra el interés continuo en integrar a profesionales del Tolima en cargos de dirección en entidades nacionales.

Por otro lado, el sector de acuicultura y pesca también refleja la presencia tolimense. Antonella Gómez Quijano, hija del exsenador Luis Humberto Gómez Gallo, ha llegado a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). La entidad, según la información presentada, actualmente está dirigida por Juan Rodrigo Alvarado Moreno, también originario del Tolima. Estos movimientos recientes se suman a la participación que ya venían protagonizando diversos profesionales de la región durante la transición del Gobierno, con particular incidencia en las mesas nacionales de empalme realizadas en julio pasado.

En síntesis, la administración de De La Espriella evidencia una apuesta por incorporar líderes y profesionales con raíces en el Tolima, quienes asumen posiciones clave tanto en el plano diplomático como en la dirección de entidades nacionales.

¿Quiénes son los tolimenses nombrados en cargos del Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Los tolimenses que han tomado relevancia en el nuevo Gobierno incluyen a Iván Rodrigo Alvarado Gaitán, designado como embajador en Bolivia, Juan Felipe Moreno Baquero y Ember Andrés Farah Cortés, cuyas postulaciones para cargos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron publicadas en septiembre de 2026, así como Antonella Gómez Quijano, quien llegó a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), entidad dirigida por el también tolimense Juan Rodrigo Alvarado Moreno.

¿Cuál es el proceso de vinculación para cargos en la Unidad Nacional de Protección (UNP)?

El proceso de vinculación en la Unidad Nacional de Protección (UNP), según lo informado, inicia con la publicación de los nombres de los aspirantes a los cargos. Estas publicaciones hacen parte de los pasos previos al nombramiento oficial, lo que significa que quienes aparecen en los listados aún no han sido oficialmente designados, sino que están en etapas de evaluación y trámite dentro de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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