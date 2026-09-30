Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Una grave situación se vivió en la invasión Tierra Prometida, en Valledupar, cuando una niña de seis años resultó herida en el rostro tras recibir el impacto de una piedra durante una discusión familiar. Según informó el coronel Germán Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el responsable del hecho sería Ángel David Martínez, identificado por la madre de la menor tanto como su expareja sentimental como el autor directo de la agresión.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente ocurrió cuando los uniformados acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una posible agresión física en el sector. Al llegar, los agentes conversaron con la madre de la niña, quien relató que Martínez había llegado a la vivienda con la intención de atacarla. En medio del altercado, el hombre lanzó una piedra que, de acuerdo con las autoridades, alcanzó a la menor y le ocasionó una herida en el rostro. El coronel Gómez declaró: "Esta persona había llegado a esta vivienda a intentar agredir a la madre de la menor, por lo cual él lanza esta piedra, lamentablemente impactando con la misma a la niña de 6 años".

Luego del ataque, la Policía desplegó rápidamente un operativo de búsqueda en los alrededores del inmueble y consiguió capturar a Martínez en flagrancia, es decir, en el momento mismo del delito, a pocos metros de la vivienda donde ocurrieron los hechos. La situación generó alarma entre los vecinos del sector, quienes atestiguaron lo sucedido y alertaron a las autoridades.

Por su parte, la niña fue trasladada de inmediato a un centro asistencial donde recibió atención médica especializada. Las autoridades informaron que, aunque la herida fue en el rostro, su estado es estable. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que ahora asume el proceso, mientras que Martínez deberá responder judicialmente por el delito de lesiones personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó exactamente en la invasión Tierra Prometida de Valledupar?

En la invasión Tierra Prometida, una discusión familiar derivó en una agresión física cuando, según la Policía Metropolitana de Valledupar, Ángel David Martínez llegó a la vivienda de su expareja y, en medio del altercado, lanzó una piedra que hirió en el rostro a una niña de seis años.

¿Cuál es el estado de salud de la niña herida en Valledupar y qué acciones tomaron las autoridades?

Según información oficial, la niña fue llevada a un centro asistencial para ser atendida por la lesión en el rostro y actualmente se encuentra estable. Tras los hechos, la Policía capturó a Martínez en flagrancia y lo puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.