Rubén Darío Gómez Velasco, un asesor y constructor oriundo de Cúcuta que actualmente vive en Bucaramanga, lleva cerca de una década intentando solucionar un problema que, según relata, comenzó cuando descubrió que otra persona estaría utilizando su mismo nombre y número de cédula.

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La situación salió a la luz cuando Gómez participaba en una actividad en un centro comercial y le informaron que tenía un ahorro de 50.000 pesos en Cúcuta. La noticia le despertó dudas y decidió investigar qué estaba ocurriendo. Según contó a El Tiempo, le recomendaron solicitar un trámite de plena identidad para establecer cuál de los registros correspondía realmente a sus datos.

El hombre aseguró que presentó un derecho de petición, cambió su documento en Piedecuesta, acudió a la Personería y puso una denuncia ante la Fiscalía. En ese momento, pensó que el problema había quedado encaminado, pero años después volvió a encontrarse con irregularidades en sus documentos.

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El nuevo episodio ocurrió en 2024, cuando adelantaba el trámite para obtener su pasaporte. En Cúcuta le practicaron nuevamente una prueba de plena identidad y encontraron que otra persona aparecía registrada con sus datos en el barrio Panorama de Neiva, Huila. A partir de esa verificación, según su relato, se modificaron características físicas asociadas a su identificación, como estatura, peso, color de piel y dirección de residencia.

Gómez contó que posteriormente recibió su pasaporte, pero descubrió otra irregularidad cuando revisó la información de la cédula que estaría en poder de la otra persona. Según explicó, allí aparecían su huella dactilar y la fotografía del otro hombre. En junio volvió a Cúcuta para una nueva prueba de plena identidad y, asegura, le confirmaron que él era el titular original, aunque posteriormente le negaron la expedición de la cédula digital.

Desde entonces, el afectado asegura que solicitó la rectificación de su documento, pero no ha recibido una solución definitiva. También manifestó que las autoridades le han recomendado tener precaución por la situación y teme viajar fuera de Colombia, pues le preocupa que las inconsistencias en sus documentos puedan ocasionarle problemas en otro país, incluso una eventual detención o deportación.

El mayor temor de Gómez está relacionado con las consecuencias que podría tener la identidad que, según denuncia, fue utilizada por otra persona. Asegura que ese hombre estaría registrado en un sector de Neiva que considera peligroso y teme terminar relacionado con delitos que no ha cometido. “Por favor, bórrenlo, el real soy yo, Rubén Gómez”, expresó al referirse al trámite que inició hace años para corregir su identificación.

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