Por: El Espectador

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El Congreso de la República se ha convertido en el epicentro de una estrategia política clave para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con información de El Espectador, las bancadas oficialistas han decidido fortalecer sus vínculos con el Ejecutivo a través de reuniones constantes con los principales ministros, con el objetivo de definir prioridades, coordinar proyectos legislativos y afinar detalles de la agenda gubernamental para las próximas semanas. Este trabajo conjunto entre Gobierno y Congreso se desarrolla principalmente en el Capitolio Nacional, donde más de una decena de ministros han asistido a citas convocadas por los partidos políticos con representación significativa.

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Uno de los partidos más activos en este proceso ha sido el Partido Liberal, que ha liderado al menos tres encuentros recientes. En ellos participaron figuras relevantes del gabinete, como Rodrigo Lara, ministro del Interior; Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda; y Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. La atención se centra en la presentación de una agenda ministerial que deberá ser discutida próximamente en el Legislativo. Sin embargo, los proyectos aún no han sido radicados, ya que actualmente se encuentran bajo revisión de la Oficina Jurídica de la Presidencia, encabezada por Andrés Barreto. Pese a ello, ya existe una base de iniciativas preparadas, especialmente en el Ministerio del Interior, como fue reseñado por El Espectador.

Además, bancadas como Centro Democrático, La U y el partido Conservador también forman parte de estas discusiones. Estos partidos conocen las principales iniciativas que el Ejecutivo planea impulsar, como la ley de sometimiento que se elabora desde el Ministerio de Justicia, dirigido por Iván Cancino, en concordancia con la Casa de Nariño. Otra propuesta respaldada es el estatuto antiterrorista, presentado por Rodrigo Lara. También se destaca el seguimiento a temas energéticos y ambientales, donde los ministerios de Minas y Energía, liderado por Noemí Arboleda, y Ambiente, a cargo de Indalecio Dangond, han encontrado apoyos dentro del oficialismo, especialmente en lo relacionado con la reducción de tarifas de energía para la Costa Caribe y la prevención de apagones energéticos.

Un hecho adicional relevante es la reunión sostenida entre el presidente de la Espriella y los congresistas Enrique Gómez y Sara Castellanos, líderes de comisiones clave en el Senado. En ese espacio político se abordaron temas como la ley de sometimiento, el presupuesto de 2027 y la intención de que Barranquilla se convierta en capital alterna del país.

¿Cuáles son las principales iniciativas que promueve el gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso?

El gobierno de Abelardo de la Espriella promueve iniciativas como la ley de sometimiento, elaborada por el Ministerio de Justicia en conjunto con la Casa de Nariño, y el estatuto antiterrorista propuesto por el ministro del Interior, Rodrigo Lara. También se impulsa la reducción de tarifas energéticas para la Costa Caribe y la prevención de apagones eléctricos, además de la propuesta para que Barranquilla sea capital alterna de Colombia, todas con respaldo de bancadas aliadas.

¿Qué papel juega la Oficina Jurídica de la Presidencia en los proyectos que llegan al Congreso?

La Oficina Jurídica de la Presidencia, liderada por Andrés Barreto, tiene el papel de revisar detalladamente los textos de los proyectos propuestos por los ministros antes de que lleguen al Congreso. Este proceso asegura que las iniciativas cuenten con el soporte legal adecuado antes de ser presentadas para el debate legislativo, garantizando así solidez jurídica y política en la agenda gubernamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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