Por: Noticiero 90 minutos

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La comunidad del barrio Granada, en Cali, se encuentra angustiada ante la persistente fuga de agua localizada en la calle 17 Norte con carrera 6 Norte, un problema que lleva exactamente un mes sin recibir atención ni solución. De acuerdo con habitantes de la zona, el daño ha sido reportado repetidamente a la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cali (Emcali), pero hasta la fecha no ha habido respuesta ni trabajos de reparación, lo que ha derivado en un desperdicio constante de agua potable.

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El punto afectado está ubicado frente a viviendas y establecimientos comerciales. Según lo expresado por José Arboleda, habitante del sector, “llevamos un mes informando directamente a Emcali, pero hasta el momento no han hecho ninguna presencia, no dicen nada”. Este testimonio, recogido en el portal Noticiero 90 Minutos, refleja la sensación de abandono de la que hablan vecinos y comerciantes, pues además de la pérdida material del agua, la presión en algunas viviendas ha sufrido disminuciones y la convivencia en el entorno se ha visto afectada.

La fuga también ha provocado preocupaciones adicionales en materia de seguridad y salubridad. La calle se ha transformado en un punto de encuentro para habitantes en condición de calle, quienes aprovechan la corriente para abastecerse de agua y lavar su ropa, generando cierta acumulación de personas a cualquier hora, lo que inquieta tanto a residentes como a propietarios de negocios en el sector. “Se está presentando que los habitantes de calle están llegando en el día y en la noche a recoger agua y a lavar ropa. Se está acumulando gente acá en la cuadra”, explicó nuevamente Arboleda, subrayando el clima de incomodidad y la necesidad urgente de intervención por parte de las autoridades y Emcali.

El llamado colectivo de los vecinos se ha hecho todavía más enfático teniendo en cuenta las alertas emitidas por los posibles efectos del fenómeno de El Niño, condición climática que podría traer disminución de lluvias y escasez de agua en la ciudad. Entre sus peticiones, la comunidad no solo solicita la reparación de la tubería, sino también una acción que permita que el entorno recupere condiciones óptimas de seguridad y salubridad, para así mitigar la preocupación existente y evitar que el desperdicio se prolongue en un contexto de riesgo hídrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la fuga de agua en el barrio Granada de Cali aún no ha sido reparada?

Según los testimonios registrados por Noticiero 90 Minutos, los habitantes han reportado de manera reiterada la situación a Emcali, pero hasta el momento no se han realizado trabajos de reparación ni se ha dado una respuesta oficial por parte de la entidad. El motivo exacto de la falta de intervención no ha sido comunicado por Emcali en la información disponible.

¿Qué consecuencias trae la fuga de agua en el barrio Granada para la comunidad?

La principal consecuencia es el constante desperdicio de agua potable, lo que resulta especialmente grave ante la posibilidad de escasez debido al fenómeno de El Niño. Además, la fuga ha causado baja presión del servicio en algunas viviendas y ha convertido la zona en un punto de permanencia de habitantes en condición de calle, lo que genera problemas de seguridad, convivencia y salubridad, de acuerdo con los reportes de los vecinos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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