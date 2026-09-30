Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La desaparición de Mauricio Hernández Salgado, un ibaguereño de 38 años, mantiene en vilo a su familia que busca respuestas desde hace varios meses. De acuerdo con la información relatada por Diana Carolina Guerrero Salgado, hermana de Mauricio, todo comenzó cuando el hombre fue contactado por una empresa llamada Jaguar Consultoría que, según le aseguraron, le ofreció sumarse a las filas del ejército ruso. Mauricio salió de Colombia el 11 de febrero y, según le contó a un amigo, su trayecto incluyó escalas en Brasil, África, Italia, Francia y Qatar antes de llegar a Moscú, la capital rusa.

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Durante un tiempo, su familia creía que él trabajaba en los Llanos Orientales, pues así se los comunicó el propio Mauricio, advirtiendo que estaría incomunicado por problemas de señal. Sin embargo, la verdad salió a la luz apenas la semana pasada, cuando un amigo cercano les informó sobre una conversación sostenida el 16 de marzo. En ese diálogo, Mauricio confesó estar en Rusia y confirmó que había sido reclutado para el ejército ruso, pidiéndole al amigo que, si pasaban seis meses sin noticias, avisara a su novia y a su familia.

En esa misma conversación, Mauricio compartió fotografías usando uniforme militar, aunque la familia no conserva dichas imágenes porque fueron enviadas mediante la función de única visualización. Su hermana comentó que Mauricio le narró, además, las dificultades del entrenamiento y lo duro de la experiencia. La última comunicación directa ocurrió el 2 de abril; en esa ocasión, habló con su madre y su novia, informando que ya le habían pagado, aunque no podía enviar el dinero debido a problemas de conectividad. Desde ese día, la comunicación desapareció y las noticias se han limitado solo a mensajes de texto, sin llamadas ni videollamadas.

La búsqueda de Mauricio llevó a la familia a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía en Ibagué. La madre de Mauricio, residenciada en Santa Marta, acudió a Medicina Legal para entregar una muestra de sangre, que sería enviada a la Cruz Roja Internacional. A través de canales diplomáticos, también consultaron la Cancillería de Emiratos Árabes Unidos, aunque les confirmaron que él no había ingresado a ese país. Ante la falta de respuestas, la familia optó por buscar a Mauricio por redes sociales y aclaró que su intención no es señalar responsables sin pruebas, sino esclarecer su paradero y las circunstancias de su viaje a Rusia. El caso ha encendido la alarma sobre otros colombianos que estarían siendo contactados con propósitos similares, según la información compartida por la familia.

Si alguien tiene información sobre el paradero de Mauricio Hernández Salgado, la familia solicita comunicarse al 310 881 1755.

¿Qué se sabe del viaje de Mauricio Hernández Salgado a Rusia y su contacto con Jaguar Consultoría?

De acuerdo con el testimonio de su familia, Mauricio habría viajado a Rusia a raíz de una oferta laboral recibida de la empresa Jaguar Consultoría, que supuestamente lo contactó para incorporarse al ejército ruso. El viaje incluyó escalas por varios países antes de llegar a Moscú y, tras su llegada, Mauricio relató a un amigo su proceso de incorporación y la dureza del entrenamiento, pero su comunicación se perdió a partir del 2 de abril. La empresa mencionada, Jaguar Consultoría, dejó de operar, dificultando la obtención de más información directa.

¿Cuáles han sido las acciones de la familia de Mauricio para buscarlo tras su desaparición?

La familia de Mauricio Hernández Salgado ha acudido a diversas entidades y canales en su búsqueda: pusieron en conocimiento de la Fiscalía en Ibagué el caso, su madre entregó una muestra de sangre en Medicina Legal para la Cruz Roja Internacional y consultaron a la Cancillería de Emiratos Árabes Unidos. Paralelamente, buscaron información en redes sociales y aclararon que su objetivo principal es conocer la verdad sobre el destino de Mauricio y las circunstancias de su posible reclutamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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