Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través del Planetario de Bogotá, anunció la apertura del 'Curso Interacciones vivas', una propuesta educativa centrada en la ecología y la biogeografía. Esta actividad busca invitar a personas mayores de 14 años a sumergirse en el conocimiento de las relaciones y dinámicas fundamentales entre los organismos y el ambiente. El curso se llevará a cabo los martes y jueves, desde el 6 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2026, en el horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con entrada paga y cupos limitados, estipulando un máximo de 30 personas y un mínimo de 5 por grupo, según información oficial de Idartes.

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El curso está diseñado especialmente para un público juvenil y adulto que busque comprender los conceptos clave de la ecología. Durante las sesiones, las y los asistentes conocerán cómo los organismos de diferentes especies se relacionan entre sí y con su entorno, además de explorar el papel de las distintas especies en los servicios ecosistémicos —beneficios que los humanos obtienen de la naturaleza, como la purificación del aire, el agua y la polinización—. El contenido incluirá también la diversidad y distribución de las formas de vida en función de los ecosistemas presentes, todo ello basado en el uso de bases de datos, software y material pedagógico especializado, aportando así un componente práctico y experimental fundamental.

La estructura del curso abarca ocho sesiones temáticas. Desde una introducción a la megadiversidad del planeta, pasando por la explicación de adaptaciones e historias únicas en diferentes especies, hasta la ubicación de dichas especies y cómo sus interacciones pueden ser beneficiosas o desfavorables. Igualmente, se analizarán las amenazas latentes a la biodiversidad y los vínculos entre ciencia y ciencia ficción. Cada una de estas sesiones busca revelar las complejas y asombrosas interacciones bióticas que sustentan la vida, el equilibrio de los ecosistemas y la evolución. El evento tendrá lugar en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B No. 5 - 93.

De acuerdo con el direccionamiento de Idartes, esta iniciativa pretende fortalecer tanto el conocimiento personal como la sensibilización sobre la importancia de conservar la biodiversidad y comprender a fondo cómo las relaciones entre organismos inciden directamente en nuestro entorno y calidad de vida, movilizando el interés hacia la ciencia y el cuidado ambiental.

¿En qué consiste el 'Curso Interacciones vivas' del Planetario de Bogotá?

El 'Curso Interacciones vivas' es una propuesta dirigida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Planetario de Bogotá para personas mayores de 14 años. Ofrece ocho sesiones que abordan temas como ecología, adaptación de especies, servicios ecosistémicos y amenazas a la biodiversidad, empleando métodos prácticos y experimentales.

¿Qué son los servicios ecosistémicos y por qué son importantes en el curso?

Los servicios ecosistémicos son los beneficios fundamentales que las personas obtienen de la naturaleza, tales como la regulación del clima, la purificación del agua y la polinización. En el curso, estos servicios se estudian para comprender cómo las interacciones y la diversidad de especies sostienen el bienestar humano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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