Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué tomó una contundente decisión frente al secretario de Movilidad, Camilo Andrés Martínez Romero, luego de determinar que incumplió una sentencia de tutela emitida el 12 de agosto de 2026. Según la información contenida en la providencia, el incumplimiento por parte del funcionario llevó a que se impusieran tanto una medida de arresto como una sanción económica, lo que marca un episodio importante en la administración pública local.

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De acuerdo con el fallo del despacho judicial, la acción tuvo su origen en una solicitud interpuesta por Jairo Rodríguez Arenas. Tras analizar los argumentos y evidencias del caso, el juzgado determinó que Martínez Romero no cumplió con lo ordenado por la sentencia de tutela anterior. Como consecuencia, se estableció que el secretario de Movilidad deberá afrontar tres días de arresto, medida que tendrá que ser cumplida en su domicilio oficial una vez se concluyan todos los procedimientos legales todavía en curso.

Además de la privación de la libertad por tres días, el juez Sebastián Zuluaga López—quien estuvo a cargo de la decisión—también dispuso una multa económica. Esta sanción corresponde a un valor de 356,13 Unidades de Valor Básico (UVB), suma que debe ser consignada en la cuenta oficial de multas y rendimientos de la Rama Judicial tras la firmeza definitiva del fallo. El destino de este dinero será el Consejo Superior de la Judicatura, la más alta autoridad administrativa de la justicia en Colombia. Es relevante señalar que, pese a la imposición de la sanción, el secretario de Movilidad sigue estando obligado a cumplir lo determinado por la tutela inicial, ya que la providencia judicial lo especifica expresamente.

Sin embargo, la decisión aún no es definitiva. Según lo estipulado, la sanción está sujeta a consulta ante los Juzgados Civiles del Circuito de Ibagué. Esta etapa deberá completarse antes de que las medidas decretadas puedan ser efectivamente ejecutadas. Por el momento, el proceso sigue bajo la lupa pública y concentra la atención sobre el cargo de Martínez Romero en la Alcaldía de Ibagué, evidenciando la importancia de respetar los fallos judiciales y el alcance de las acciones de tutela en el país.

¿Por qué fue sancionado el secretario de Movilidad de Ibagué Camilo Andrés Martínez Romero?

El secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Andrés Martínez Romero, fue sancionado porque el juzgado determinó que incumplió una sentencia de tutela emitida el 12 de agosto de 2026. La providencia indicó que no cumplió las obligaciones señaladas por el juez en esa tutela, motivo por el cual se impuso una sanción de tres días de arresto y una multa, tal como se describe en la decisión judicial.

¿Qué significa la sigla UVB utilizada en la sanción económica impuesta al secretario de Movilidad de Ibagué?

UVB corresponde a Unidades de Valor Básico, un estándar utilizado en el sistema judicial colombiano para calcular multas y sanciones económicas. En este caso, la multa de 356,13 UVB fue destinada al Consejo Superior de la Judicatura y debe pagarse una vez la sentencia quede en firme, según se detalla en el fallo judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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