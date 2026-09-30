Por: Caracol TV

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El de Lucas Murillo, un niño de siete años que nació con una cardiopatía congénita y pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella porque necesita un trasplante de corazón, se convirtió en un caso de interés nacional que expuso además las fallas del sistema de salud del país. El niño, que tiene dificultades para hablar, aseguraba que su mamá, Andrea García, llevaba un año “luchando contra la Nueva EPS” para que le autorizaran unos exámenes y un cateterismo en una clínica de cuarto nivel. Los procedimientos finalmente se los practicaron luego de que el caso cobró relevancia mediática.

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La esperanzadora historia de Lucas dio un paso fundamental luego de la exitosa intervención médica. Pese a que continúa hospitalizado debido a la complejidad del procedimiento quirúrgico, el menor avanza en su recuperación en una clínica de Bucaramanga con la esperanza de regresar pronto a su casa en Cúcuta. En entrevista con Noticias Caracol, Lucas y su madre, Andrea García, compartieron los detalles de este momento.

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Al ser consultado sobre cómo se siente luego de superar esta compleja intervención cardíaca, el pequeño Lucas respondió con sencillez y alegría sobre su estado de ánimo: “pues bien, contento”. Su madre ratificó la notable evolución que ha mostrado el niño de siete años, y destacó el apoyo de la ciudadanía y la fe durante todo este proceso. “La recuperación ha sido milagrosa, yo digo gracias a Dios y a las oraciones de las personas que han permitido pues que Lucas se haya podido recuperar de una manera admirable”, comentó Andrea.

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Pese a los cuidados que requiere su estado, la vitalidad de Lucas se evidencia en las rutinas de movilidad que realiza en el centro médico. Su mamá contó que el niño debe salir a caminar alrededor del estar de enfermería, trayecto que se ha convertido en un momento especial. Durante estas caminatas, el niño recibe los saludos de médicos, enfermeras, familiares e incluso de la parte administrativa. Su mamá relató que su hijo camina por los pasillos como si estuviera “más bien desfilando”, mientras todos a su paso lo saludan diciéndole “Hola, Lucas, ¿cómo está?”.

Respecto a su alimentación, Andrea comentó que el niño todavía se encuentra “muy flojito” para comer, pero ya expresó sus deseos de probar “huevitos tibios o huevitos duros”. Durante todo el proceso de salud, el pequeño ha estado acompañado por un muñequito que le regalaron, el cual se convirtió en su objeto especial de protección durante su hospitalización.

Aunque el cuerpo médico aún no les ha dado un día exacto para el alta, la familia mantiene viva la ilusión de volver pronto a Cúcuta. Antes de partir, Lucas desea recorrer Bucaramanga, conocida como la ciudad de los parques, para conocer sus casas y “todos los hoteles”. De igual forma, anhela reencontrarse en su ciudad natal con sus “hermanos, a mis tíos, a mis abuelos y a mis primos”, además de cumplir su gran deseo de volver a jugar al fútbol como los futbolistas de la selección Colombia.

Lucas quisiera conocer personalmente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Al preguntarle qué le diría al mandatario nacional al tenerlo de frente, Lucas respondió de forma breve y sincera: “Gracias”.

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La de Lucas es una de las muchas urgencias del sistema de salud colombiano pero la intervención del mandatario, que incluso habló por teléfono con el niño, la convirtió en una prioridad. De la Espriella, que asumió la Presidencia el 7 de agosto con la promesa de llevar a cabo un plan de choque para atender la crisis del sistema sanitario, aseguró que apenas escuchó el mensaje de Lucas, dio “la instrucción inmediata de actuar, sin dilaciones”.

La clínica donde permanece Lucas es un centro especialista en cardiopatías complejas, un lugar donde varios niños enfrentan situaciones delicadas, especialmente en el séptimo piso, donde esperan también un corazón. Ante este panorama, Andrea García envió un conmovedor mensaje a otros padres: “Yo la verdad les quisiera decir a sus papitos que no pierdan la esperanza, que siempre estén confiando en Dios porque Dios a uno no lo defrauda”.

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