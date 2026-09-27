El pequeño Lucas Murillo volvió a aparecer ante sus seguidores después de enfrentar una nueva cirugía de corazón, y compartió un mensaje sobre su recuperación. El niño de siete años permanece en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, Santander, bajo seguimiento médico tras la intervención del 21 de septiembre.

Sigue a PULZO en Discover

Lucas contó en un video que todavía siente algunas molestias, aunque los medicamentos le ayudan. El menor explicó: “Buenas noches, pues estoy bien y ya me hicieron la cirugía. También me duele un poco, pero un doctor me pone medicamento; con eso me siento bien”.

La recuperación ya incluye terapias para avanzar en su recuperación. Lucas contó que los médicos lo acompañan mientras camina y volvió a comer por la boca. “Hago terapia y también me ponen a caminar. También como por la boca. Pronto voy a ir allá a Cúcuta”, dijo el menor.

Lee También

🏥Lucas Murillo se somete a una cirugía de corazón abierto en Bucaramanga. 🗣️El pequeño de 7 años le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para recibir atención por su cardiopatía y este 21 de septiembre se somete a una cirugía de corazón abierto en Bucaramanga.… pic.twitter.com/7PRH49Kidt — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 21, 2026

Antes de entrar al quirófano, Lucas también había enviado un mensaje para agradecer el apoyo. “Hola, yo soy Lucas Francesco Murillo García y hoy ya me van a operar, 21 de septiembre, y gracias por apoyarme y necesito de su oración, chao”, agregó.

La historia médica de Lucas está marcada por una cardiopatía congénita compleja y 19 procedimientos. Entre ellos aparecen tres cirugías a corazón abierto, diez cateterismos cardíacos y varias intervenciones. También sobrevivió a un paro cardiorrespiratorio y recibió terapia ECMO.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.