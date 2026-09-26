Gustavo Petro respondió a un mensaje de Westcol creyendo que el streamer hablaba de una situación de amenaza, aunque el creador de contenido se refería a un elemento de su serie de Minecraft DEDsafío 4.

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Westcol había escrito en X: “Me quieren silenciar muchachos ya me llegó la información tengo todo el pote en mi memoria ram y no quieren que saque la información no puedo decir mucho nos vemos hoy a las 4pm voy a decir todo”. El mensaje fue publicado el 25 de septiembre y generó expectativa entre sus seguidores, según reportó Semana.

Sin embargo, de acuerdo con el contexto del contenido de Westcol, el mensaje hacía referencia a un elemento llamado ‘iceberg’ dentro del reto del videojuego, y no a una amenaza real contra el streamer ni a una situación de violencia en Medellín.

Petro tomó el mensaje de otra manera y respondió: “Los jóvenes de Colombia no deben vivir bajo el miedo y la amenaza. Medellín debe ser una ciudad de gentes libres”. Con esa publicación, el mandatario relacionó el mensaje con una preocupación por la seguridad y la libertad de los jóvenes.

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La confusión se produce además después de que Petro y Westcol protagonizaran, meses atrás, una extensa conversación en la Casa de Nariño. En ese encuentro hablaron sobre juventud, seguridad, educación, oportunidades y política, en una transmisión que tuvo una amplia audiencia.

El mensaje de Westcol de este viernes, sin embargo, no estaba relacionado con aquella conversación política. Según el contexto de su serie, la referencia hacía parte de la narrativa del videojuego y de los elementos del reto de Minecraft.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.