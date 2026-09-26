Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó recientemente un informe detallado sobre la actividad sísmica registrada en los departamentos de Chocó y Tolima, tras el fuerte sismo del 10 de agosto de 2026, que alcanzó una magnitud de 7,4. De acuerdo con el SGC, en Chocó se han identificado principalmente dos grupos de eventos: las réplicas y un enjambre sísmico, los cuales han afectado varias zonas del departamento de manera significativa.

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Las réplicas, señala la entidad, se han concentrado en los municipios de San José del Palmar, el Litoral de San Juan y Sipí, a profundidades que oscilan entre 70 y 105 kilómetros. Desde la fecha del gran sismo se han registrado 330 réplicas, cuyo número y magnitud han venido disminuyendo paulatinamente, según los datos recopilados por el SGC.

En el caso del enjambre sísmico, aclarado por Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, se trata de una secuencia de eventos sin un sismo principal que marque su inicio o la disminución de la magnitud, a diferencia de las réplicas. Este fenómeno se ha percibido especialmente en los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral de San Juan, sumando más de 1.520 eventos, de los cuales 30 han sido de magnitud igual o superior a 4,0.

En el departamento de Tolima, el municipio de Chaparral presentó un incremento notable en la frecuencia diaria de sismos desde el 20 de septiembre. El SGC precisa que la actividad sísmica superó los 159 eventos diarios el 21 de septiembre y alcanzó hasta 186 el 23 de septiembre. Para el 26 de septiembre ya se contabilizaban 909 sismos de magnitud igual o mayor a 2,0, y 22 de ellos superaron la magnitud de 4,0. A través de la herramienta “Sismo Sentido”, la población ha reportado más de 14.000 testimonios, aunque hasta el momento el SGC no tiene reportes de daños materiales asociados a la reciente actividad sísmica en Tolima.

El SGC recuerda que la alta actividad sísmica en Colombia se deriva del choque entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe. Este fenómeno geológico hace que el país registre en promedio unos 2.500 sismos mensualmente, aunque la mayoría son imperceptibles. Una de las regiones más activas es la zona del Nido Sísmico de Bucaramanga, cerca de Los Santos, donde ocurre aproximadamente el 60 % de los sismos registrados en Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano, no es posible predecir con precisión cuándo ocurrirá un sismo, aunque existen sistemas de alerta temprana que permiten avisar segundos antes de que las ondas más fuertes lleguen a una zona poblada.

¿Cuáles son las causas de la alta sismicidad en Colombia según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el SGC, Colombia registra una actividad sísmica elevada debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe. Estas placas se desplazan y chocan constantemente bajo el territorio nacional, formando zonas propensas a sismos como la costa Pacífica, la región andina y el Nido Sísmico de Bucaramanga. La acumulación y liberación de energía en estos puntos genera la mayoría de los eventos sísmicos que se reportan cada mes en el país.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo se diferencia de las réplicas de un sismo?

Según la explicación ofrecida por el SGC, un enjambre sísmico es una secuencia de varios sismos que no tienen un evento principal y en la que las magnitudes de los temblores no disminuyen progresivamente. En contraste, las réplicas son sismos que siguen a un temblor principal y su frecuencia y magnitud tienden a disminuir con el tiempo en la misma región afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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